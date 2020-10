COVID-19 : pas de porte-à-porte pour l'Halloween à Rouyn-Noranda cette année

Bien que la santé publique n’ait pas toujours pas donné de consigne en ce sens, le conseil municipal a dit vouloir prendre les devants pour assurer la sécurité de tous.

Il estime que le porte-à-porte et l’échange de bonbons constituent des risques pour la santé publique.

Il va y voir une fête d'Halloween à Rouyn-Noranda; complètement différente, mais il va y en avoir une. Sylvie Turgeon, conseillère municipale

Le conseil municipal assure que des activités seront organisées pour les familles le 31 octobre, qui tombe un samedi cette année.

Un concours de décorations, un dessin à imprimer et à coller dans sa fenêtre ainsi qu'une course aux bonbons dans sa propre cour sont au menu, comme l’explique la conseillère Sylvie Turgeon.