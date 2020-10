Déneigement : Québec 21 s'inquiète de la hausse significative des prix des soumissions

Le chef de l'opposition officielle ne peut plus attendre les résultats d'une étude commandée par la Ville de Québec sur l'explosion des coûts des contrats de déneigement. Le rapport doit servir à expliquer les écarts de prix entre les estimations faites par la Ville pour les contrats et les soumissions reçues.

Jean-François Gosselin rappelle que la Ville a dû reprendre deux contrats l'hiver dernier puisque les coûts soumis étaient deux fois plus chers qu'estimés. Il évoque également le nombre restreint de soumissionnaires.

Je ne suis pas en train de dire que la collusion est de retour à Québec. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Sans dire qu'il y a peut-être de la collusion à Québec dans l'industrie du déneigement, il souhaite que la Ville fasse la lumière rapidement et trouve des solutions.

Le chef de l'opposition reconnaît que le maire n'était pas du tout content lors du dernier conseil lorsqu’il l'a interrogé sur les coûts des contrats de déneigement, mais il estime qu'il ne peut pas se contenter d'une simple réaction.

Il faut des solutions , a répété le chef de l'opposition officielle.

Confier le déneigement aux cols bleus

On est tout en train d'évaluer cela nous autres aussi , a lancé le maire de Québec, reprochant à l'opposition de parler de l'hiver alors que l'automne vient tout juste de commencer. Allons-y tranquillement, ça va démoraliser tout le monde .

Régis Labeaume ne croit pas qu'il existe de solution miracle pour régler le problème. On se demande si on ne devrait pas en prendre plus , laissant entendre que les employés manuels de la Ville pourraient être appelés à contribution. Le maire évoque toutefois des questions financières et stratégiques pour freiner son envie.

Ramener le service en régie signifierait l'embauche de nouveaux employés. Il souligne qu'en cas de conflit, la Ville serait à la merci du syndicat. S'il y a une grève, la Ville est fermée .