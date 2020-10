Catherine Kitts remporte les élections partielles dans Cumberland

Mme Kitts a remporté 54,44 % des suffrages, avec 4736 voix. Catherine Kitts l'a remporté avec 2829 voix d'avance sur sa plus proche adversaire, Yvette Ashiri.

Le scrutin a été marqué par un taux de participation très faible : 23,97 %.

8708 résidents du quartier Cumberland d'Ottawa se sont rendus aux urnes, sur les 33 500 qui sont inscrits sur les listes électorales.

Les résultats des élections partielles dans Cumberland. Photo : Capture d'écran

Les électeurs avaient le choix entre 10 candidats pour remplacer l'ancien conseiller et actuel député provincial Stephen Blais dans le quartier le plus à l'est de la ville.

Un candidat, Denis Labrèche, a déclaré quelques jours avant le vote qu'il se retirait de la course pour prendre une promotion au sein du gouvernement fédéral, mais son nom est resté sur le bulletin de vote.

Cumberland compte plus de 50 000 habitants répartis dans la banlieue d'Orléans et une vaste zone rurale qui englobe les anciens villages de Navan, Vars, Carlsbad Springs et Sarsfield.

