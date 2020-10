Raffinerie Imperial Oil à Regina : l'étendue de la contamination du site toujours inconnue

Plus de 40 ans après la fermeture de la raffinerie Imperial Oil à Regina, le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan ne sait toujours pas quelle est l’étendue de la contamination laissée sur le site ni quels effets cela peut avoir sur la santé humaine et la biodiversité, révèlent des documents internes.

L’installation a ouvert ses portes en 1916. Située au sud-ouest de la rue Ring Road, elle a poursuivi ses activités jusqu’en 1975. À son apogée, elle était capable de raffiner plus de 22 000 barils de pétrole par jour.

Clint Kimery, un Reginois qui habite à proximité, dit qu’il ne connaissait pas l’histoire du site avant d’acheter sa propriété.

À l’époque, nous ne savions même pas que la zone dans laquelle on habite faisait partie de la raffinerie Imperial Oil. Clint Kimery, un Reginois qui habite près du site de l'ancienne raffinerie

C’est au milieu des années 2000, alors qu’il était à couteaux tirés avec la Ville de Regina pour une affaire de taxes foncières, qu’il a commencé à en savoir plus. Des documents du ministère de l’Environnement obtenus après une demande d’accès à l’information montrent qu’une partie du site était reconnue comme étant contaminée.

Le Reginois Clint Kimery demande à la province qu'elle ordonne une évaluation de l'ensemble du site de l'ancienne raffinerie Imperial Oil. Photo : Radio-Canada / Trent Peppler

Au cours des décennies, plusieurs études se sont penchées sur le site. Certaines ont fait état d’une contamination aux hydrocarbures allant jusqu’à 10 mètres de profondeur. D’autres ont mis en évidence des niveaux élevés de benzène, d’arsenic, de thallium et de plomb dans le sol, entre autres.

Ces produits chimiques, dont certains sont cancérigènes, peuvent être nocifs pour la santé humaine s'ils sont inhalés, ingérés ou touchés.

Mais 45 ans après la fermeture de la raffinerie, Clint Kimery a été surpris d’apprendre que le site n’a jamais été évalué pour déterminer son degré de contamination.

Dans la plupart des cas, lorsqu’une raffinerie est fermée, l’une des premières choses à faire est d’évaluer le terrain pour savoir ce qu’il y a à faire en matière de réaménagement, mais cela n’a jamais été fait ici , soutient-il.

Le ministère de l’Environnement reconnaît les lacunes

Le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan reconnaît qu’il y a encore des incertitudes quant aux types de contaminants présents sur le site, l’étendue de sa propagation et leurs conséquences possibles sur la santé humaine et la biodiversité.

Dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada, un fonctionnaire admet qu’il y a des lacunes et indique que certaines parties du site n’ont pas encore été évaluées.

Plus précisément, ce sont l'extrémité sud de la propriété, le nord et le nord-ouest hors site, l'ouest hors site et l'est hors site qui n’ont pas été étudiés, peut-on lire dans cet échange.

Appelé à commenter la situation, Wes Kotyk, l'actuel sous-ministre adjoint chargé de la protection de l'environnement, fait savoir qu’avec un site aussi complexe, on ne peut pas tout faire en une seule évaluation .

Rien de fait depuis 1975

Pour Chris Severson-Baker, directeur de l'Institut Pembina en Alberta, un groupe de réflexion sur l'environnement, la province a failli à ses obligations.

Il semble que le dossier ait été complètement abandonné à un moment donné. Pas de suivi, pas de volonté d’appliquer leurs propres règles. Chris Severson-Baker, directeur de l'Institut Pembina

Quant à Clint Kimery, il se dit préoccupé par les effets possibles de ce site contaminé sur la santé et la sécurité des personnes qui vivent à proximité.

Les conséquences sur la valeur de sa propriété l’inquiètent également. Il affirme qu’une évaluation complète du site est nécessaire avant qu’une estimation de sa maison puisse être complétée.

De son côté, le ministère de l’Environnement assure qu’il talonnera la Ville de Regina et la compagnie Imperial Oil, qui possèdent toutes les deux une partie de la propriété, sur leurs intentions dans ce dossier.

Avec les informations de Geoff Leo