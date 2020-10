Dominic Gagnon se dit victime de profilage politique

Le médecin de profession, qui dirige le parti d’opposition fondé par l’ex-maire Jean Tremblay, s’est présenté au micro pour poser des questions à la mairesse au sujet des réserves financières de la Ville. Avant de se lancer dans le vif du sujet, il s’est permis une entrée en matière concernant l’attitude de Josée Néron à son égard, qu’il juge désobligeante.

Presque chaque fois, vous m’interrompez Mme la mairesse. Souvent, vous m’enlevez le droit de réplique. Je me sens très mal à l’aise , a-t-il dit.

Dominic Gagnon a consulté le dictionnaire et a relevé la définition de l’expression profilage politique, qu’il définit comme un comportement discriminatoire en fonction de l’identité politique .

Il a rappelé à la mairesse qu’elle s’était dite victime d’un sort semblable lorsqu’elle occupait le rôle de cheffe de l’opposition à Saguenay.

Après son intervention en lien avec les finances, Dominic Gagnon a toutefois remercié la mairesse de l’avoir laissé s’exprimer et d’avoir respecté son temps de parole. Josée Néron a pour sa part salué ce qu’elle avait interprété comme un ton plus courtois et poli de la part de Dominic Gagnon qu’à l’habitude.

La séance du conseil s'est déroulée à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Les réserves critiquées

Le chef de l’ ASAlliance Saguenay a critiqué la décision de Saguenay de créer des réserves financières, alors que la dette de la Ville atteint 505 millions de dollars.

On parle de réserves financières qu’on met de côté. Dans le contexte où on est endettés de près d’un demi-milliard de dollars, vous ne considérez pas que ça ne fait qu’augmenter la limite sur la carte de crédit de la Ville? , a demandé Dominic Gagnon.

Le conseiller municipal et président du comité des finances, Michel Potvin, a répliqué que ce que l’observation du chef de l’ ASAlliance Saguenay n’avait pas de rapport .

On s’est organisé pour qu’il nous en reste un peu. Oui, on pourrait le mettre sur la dette, mais c’est la décision qu’on a décidé de prendre. Avant, il y avait zéro réserve financière et la dette augmentait de 40 à 50 millions par année , a-t-il fait valoir, précisant que l’augmentation a été limitée à 20 millions sous le règne de la présente administration.

Michel Potvin estime que la Ville fait preuve de prudence avec sa réserve oscillant autour de 8 millions de dollars.

On sait qu’on va frapper des moments plus difficiles, mais au moins, on a prévu des réserves financières. On aurait pu faire comme avant et emprunter 25 millions de dollars sur la carte de crédit , a renchéri le grand argentier de Saguenay.

La mairesse Josée Néron a expliqué que les réserves permettent à la Ville de pallier certaines fluctuations de coûts comme ceux du carburant par exemple.

Normalement, une ville avec un budget de la teneur du nôtre devrait avoir une réserve de 24 millions. La nôtre est de 8 ou 9 millions de dollars , a mis en relief la première magistrate.

Michel Potvin a conclu en disant que la Ville peut garantir que pour 2021, l’augmentation des taxes va être au minimum .