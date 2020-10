Amazon ouvrira un centre de tri à Winnipeg

Le nouveau bâtiment de 10 000 mètres carrés sera situé dans le parc industriel Inkster, au nord-ouest de l’aéroport de Winnipeg.

Le ministre du Développement économique et de la Formation, Ralph Eichler, a affirmé que la province est fière d’accueillir Amazon dans la province.

Le gouvernement du Manitoba a travaillé d'arrache-pied pour créer un environnement commercial où les entreprises veulent croître et créer des emplois , dit-il.

Le Manitoba est un endroit excellent pour faire des affaires et nous remercions Amazon pour son investissement et pour sa confiance dans notre économie , poursuit le ministre.

Amazon affirme que le centre de tri créera des centaines d'emplois directs et indirects à temps plein et à temps partiel . Du personnel sera notamment embauché pour le tri des colis et pour coordonner les livraisons.

Les livreurs des colis seront soit des livreurs locaux, soit des entrepreneurs indépendants d’Amazon Flex, dont le modèle est similaire à celui d’Uber ou Skip the Dishes.

Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance au Canada avec notre premier centre de tri au Manitoba, à Winnipeg , indique Tushar Kumar, un directeur régional des opérations d’Amazon Canada, dans un communiqué.

Ce nouveau centre de tri nous permettra de fournir une livraison rapide et efficace aux clients et de fournir des centaines d’occasions d’emplois à la talentueuse main-d’œuvre locale , poursuit-il.

Ralph Eichler dit que la possibilité de création d'emplois est particulièrement bienvenue alors que le gouvernement du Manitoba s'efforce de relancer son économie en pleine pandémie de COVID-19.

Le nouveau centre de tri devrait ouvrir ses portes en 2021.