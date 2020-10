Hauts taux d’infection des travailleurs de la santé pour le N.-B. et la N.-É.

Dans un rapport de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII), on apprend que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont les plus hauts taux d’infection des travailleurs de la santé au Canada, après l’Ontario et le Québec.

Le calcul est effectué par rapport à la proportion totale des cas dans chacune des provinces.

Un pourcentage de 18 % a contracté la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, et 17 % en Nouvelle-Écosse. La moyenne nationale est d’environ 20 %.

Au total, on dénombré 21 000 professionnels de la santé à avoir attrapé la COVID-19 au Canada.

Le rapport affirme que le Canada ne s’est pas préparé adéquatement et n’a pas répondu impérativement à la plus grave urgence en matière de santé publique en un siècle.

Le masque N95

Selon le rapport, l’accès au masque N95 aurait pu faire la différence dans le nombre de travailleurs médical infecté au nouveau coronavirus.

Le FCSIIFédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers affirme que les employés de la santé n’ont pas eu accès à cet équipement de protection.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, met souvent de l’avant la performance de la province dans sa lutte contre la COVID-19.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. (Archive.) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Il n’y a eu que 203 cas au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, et le chef progressiste-conservateur a d’ailleurs mené sa campagne électorale sur sa gestion de la pandémie.

Mais, selon la FCSIIFédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers , il n’y a vraiment pas de quoi se vanter.

La FCSIIFédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers condamne dans son rapport l’attitude du Réseau de santé Vitalité, accusé d’avoir réduit au silence son personnel soignant.

Le rapport site en exemple un médecin qui aurait été muselé par Vitalité après avoir dénoncé le manque d’équipement de protection à l’Hôpital Régional de Campbellton, ainsi que le cas d’une infirmière de Moncton qui s’est vu refuser le masque N95 et qui contracté la COVID-19.

Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi , avait alors dit l'infirmière Elisabeth French pour décrire ses symptômes lors de l’infection.

Elisabeth espère que le gouvernement pourra tirer les leçons de ses erreurs et à l’avenir fournir un équipement adéquat à tous les travailleurs de première ligne , peut-on lire dans le rapport.

Les syndicats demandent de prendre acte du rapport et de ses 50 recommandations, notamment celle sur les masques N95. Photo : Radio-Canada

La présidente de la FCSIIFédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers , Linda Silas, indique que dès le début de la pandémie, plusieurs syndicats ont exprimé leurs craintes à l’agence de la Santé.

Elle affirme que l’agence de la santé leur a répondu de ne pas s’inquiéter. Et maintenant [...] On est l’un des pays les plus pires pour l’infection des travailleurs et travailleuses de la santé , dit-elle.

Notre première vague du virus, et notre succès à limiter sa propagation, nous ont montré des vulnérabilités potentielles [dans le système de santé] et nous allons continuer à travailler avec nos secteurs des soins de santé et de soins de longue durée pour maximiser de meilleurs résultats [...] pour nous assurer que tout est en place pour protéger nos travailleurs en ces temps difficiles , a déclaré Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Dorothy Shepherd, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Alors qu’une deuxième vague de COVID-19 frappe le Québec et l’Ontario, les syndicats demandent de prendre acte du rapport et de ses 50 recommandations.

Notamment pour que les employés de la santé puissent être équipés de ces masques N95 avec respirateur, et que les stocks de cet équipement de protection soient suffisants.

Menace d’une pénurie de main-d’œuvre

Ce qui préoccupe aussi la FCSIIFédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers , c’est le nombre d’infirmières qui ont démissionné depuis l’éclosion de la COVID-19.

Il semblerait que la pandémie ait accéléré la pénurie de main-d’œuvre au pays.

Ce phénomène est préoccupant pour le Nouveau-Brunswick qui connaissait déjà une pénurie de personnel infirmier, dans le contexte d'une population vieillissante.

Le Québec nous disait que juste dans le dernier mois, 200 infirmières ont donné leur congé à leurs employeurs parce qu’ils n’en pouvaient plus , affirme Linda Silas.

La présidente dénote que le système médical a perdu des centaines d’infirmières lors de la première vague de COVID-19.

Si on fait la même chose avec la vague deux ou la vague trois et autre, on va avoir un système de santé qui va être fermé, parce qu’on n’aura pas assez de personnel pour s’occuper d’eux , ajoute-t-elle.

Au Nouveau-Brunswick, onze demandes sur douze de refus de travailler ont été refusées selon le rapport de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers. Photo : iStock

Le rapport reprend aussi une citation de Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick, qui avait indiqué au début de la pandémie, que les infirmiers et infirmières ne devaient pas être imprudents et devaient faire des choix éclairés sur leur propre exposition aux risques.

Nous sommes la voix des leaders dans le domaine des soins de santé , avait-elle dit. Nous devons être bien informés, et afin d’aider chacun à contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19.

Le rapport recommande d'ailleurs les agences de santé prennent acte des inquiétudes des professionnels de la santé.

Avec les informations de Nicolas Steinbach