COVID-19 : 572 nouveaux cas en trois jours en Alberta

Le nombre de cas actifs passe à 1783. Quatorze personnes sont aux soins intensifs et 64 personnes au total sont hospitalisées. La médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, se dit préoccupée par la trajectoire de la pandémie dans la province.

Sept personnes ont également perdu la vie vendredi, samedi et dimanche. Deux personnes de plus ont perdu la vie après avoir contracté le coronavirus à l’hôpital Foothills de Calgary. L’éclosion qui y est toujours en cours a maintenant coûté la vie à huit patients. Au total, 80 personnes ont contracté la maladie à l’hôpital.

Elle note par exemple que 11 % des gens continuent de travailler ou de participer à des activités sociales pendant qu’elles ont des symptômes et qu’elles sont en attente d’un diagnostic. Si vous avez des symptômes, restez chez vous , rappelle-t-elle, admettant du même souffle que cela peut forcer certaines personnes à prendre des décisions difficiles.

La médecin hygiéniste en chef n’a pas précisé quelles restrictions supplémentaires pourraient être mises en place, mais confirme que les discussions se poursuivent avec la ville d’Edmonton.

Deena Hinshaw affirme cependant que la situation n’est pas aussi dramatique qu’au Québec où on recense encore une fois jeudi plus de 1000 cas par jour.

Dans le milieu scolaire, 65 écoles sont touchées par des éclosions de deux cas ou plus et 10 écoles comptent cinq cas ou plus.

Quatre cas été confirmés à l’école La rose sauvage de Calgary où les cours seront donnés en ligne jusqu’au 13 octobre.

Il y a présentement 319 cas dans 149 écoles, ce qui représente 6 % des établissements primaires et secondaires de la province.