Transformation de Laurentienne et immeubles à 10 étages sur Wilfrid-Hamel

L’administration Labeaume a présenté sa vision qui, à terme, devrait transformer le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel et de l’autoroute Laurentienne. Le maire Régis Labeaume affirme que plus de 750 millions de dollars en projets immobiliers privés sont déjà dans les cartons, dont la revitalisation complète du secteur entourant le centre commercial Place Fleur de Lys.

Régis Labeaume a présenté quelques maquettes de ce qu’il envisage pour le boulevard Wilfrid-Hamel. Son intention est de modifier le zonage pour permettre des constructions en hauteur sur les terrains au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, entre l’autoroute Laurentienne et l’avenue Saint-Sacrement.

Actuellement, on parle de 6 à 10 étages, à l’image de ce qui se bâtit sur la route de l’Église, à Sainte-Foy, mais on est prêt à aller plus haut , soutient le maire de Québec.

Il me semble que c'est la meilleure façon de permettre de revitaliser Hamel qui a bien de la difficulté depuis quelques décennies. Régis Labeaume, maire de Québec

L’administration Labeaume mise beaucoup sur le nouveau quartier commercial et résidentiel annoncé par Trudel Alliance pour transformer les terrains autour de place Fleur de Lys. L'an dernier, Jonathan Trudel évoquait la somme de 500 millions de dollars qui seraient investis sur le site. Il parle maintenant de 750 millions de dollars pour transformer l'endroit en milieu de vie dynamique, accessible et rassembleur .

On parle d’une partie du quartier qui va être vraiment adaptée pour les jeunes familles avec des enfants. On a aussi un pôle d’hôtellerie qui va venir avec nous et un pôle de divertissement , fait miroiter le promoteur, en promettant un dévoilement plus détaillé d’ici la fin de l’année. Jonathan Trudel affirme vouloir développer une offre qui sera complémentaire à ce qu’offre déjà le site d’ExpoCité voisin, avec le Centre Vidéotron et le Grand Marché.

L’administration Labeaume calcule qu’en plus du projet de Trudel Alliance, trois autres grands promoteurs se sont montrés intéressés à investir 225 millions de dollars pour bonifier l’offre résidentielle et commerciale, soit GM Développement, les Immeubles Simard et Quinzee.

Boulevard urbain

Régis Labeaume mise toujours sur la conversion de la portion sud de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain pour faciliter les déplacements entre les quartiers Vanier, Limoilou et Saint-Roch. Au nord de la rivière Saint-Charles, la vision présentée lundi ferait passer l’autoroute Laurentienne sous le boulevard Wilfrid-Hamel, dans un tunnel ou sur un pont d’étagement d’environ 200 m.

Aménagement imaginé par l'administration Labeaume pour faire passer l'autoroute Laurentienne sous le boulevard Wilfrid-Hamel. Photo : Courtoisie / Ville de Québec

En surface, l’espace actuellement occupé par l’échangeur serait aménagé en parc urbain et les bassins de rétention d’eau seraient mis en valeur. C’est toutefois le gouvernement Legault qui aura le dernier mot sur ce qu’il adviendra de Laurentienne, puisqu’il s’agit d’une autoroute provinciale.

Régis Labeaume ne s’avance pas non plus sur les conséquences que pourrait avoir le futur troisième lien sur sa vision pour le boulevard Wilfrid-Hamel. Selon les derniers plans rendus publics, le tunnel promis par la Coalition avenir Québec aboutirait dans le quartier Saint-Roch.

Troisième lien ou non, nous autres, on aura un boulevard urbain. [...] Il faut absolument lier tout le secteur Stadacona, Expocité, et évidemment a fortiori Limoilou et le secteur Fleur de Lys et Hamel , tranche Régis Labeaume.

Le pôle Wilfrid-Hamel–Laurentienne Photo : Radio-Canada

Poudre aux yeux

Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Jean-François Gosselin, juge que la vision de l'administration Labeaume est irréelle et improvisée et que les investissements évoqués pour le développement immobilier ne tiennent pas la route .

Depuis l’ouverture du Centre Vidéotron, le maire a été incapable de livrer sa promesse qui visait à favoriser des investissements de 65 M$ , dénonce le chef de Québec 21.