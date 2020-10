Les libéraux promettent à nouveau un pont pour remplacer le tunnel Massey

Le chef des libéraux de la Colombie-Britannique, Andrew Wilkinson, a promis que s'il devient premier ministre, il reprendra les travaux du pont entre Delta et Richmond qui avaient été arrêtés en 2017 par le gouvernement néo-démocrate.

Andrew Wilkinson a commencé son annonce par un message de compassion envers les électeurs de Delta et de l'ouest de Surrey qui empruntent l'autoroute 99 pour se rendre à Vancouver.

Les automobilistes qui sont coincés dans le tunnel [George Massey] chaque jour pendant plus d'une heure, à l'aller et au retour, peuvent s'attendre à la reprise des travaux du pont , a assuré Andrew Wilkinson.

En 2017, le gouvernement de John Horgan a arrêté la construction du pont pour lancer une étude indépendante. Après deux ans de consultation et de débat, un groupe de travail de Metro Vancouver a recommandé à la province la construction d'un tunnel immergé plutôt qu'un pont.

Or, M. Wilkinson croit qu'un pont reste la solution la plus rapide et la moins chère.

On a déjà dépensé 95 millions de dollars. Il y a déjà 6 km de sable au sol pour solidifier la base du pont, a-t-il noté. Les travaux peuvent donc reprendre tout de suite après les élections et être terminés en deux ans.

Le chef libéral s'est adressé aux journalistes depuis une salle de conférence d'un grand hôtel de Vancouver. Photo : Radio-Canada

Andrew Wilkinson n'était pas en mesure de dire combien les travaux coûteraient, mais il a reconnu qu'ils constitueraient la majeure partie d'un plan d'investissement de 8 milliards de dollars sur trois ans dans des infrastructures provinciales.

Un jeu de ping-pong

Du côté du Nouveau Parti démocratique (NPD), le candidat dans la circonscription de Delta North, Ravi Kahlon, croit que le changement de cap occasionnerait de nouveaux retards.

Pour autant, il ne veut pas dire quel type d'infrastructure le NPDNouveau Parti démocratique privilégie pour remplacer le tunnel Massey, rappelant que la procédure de décision est toujours en cours. Le gouvernement provincial doit se prononcer avant la fin de l'année , a-t-il rappelé.

Le tunnel Massey, qui passe sous le fleuve Fraser, ne résisterait pas à un tremblement de terre majeur et doit être rénové ou remplacé. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, la chef des verts, Sonia Furstenau, ne veut pas prendre parti.