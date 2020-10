Je voudrais voir le gouvernement provincial investir plus dans l'éducation. Nous devons prendre soins de nos enfants, ils sont l'avenir. Je ne pense pas que les écoles soient vraiment adaptées et équipées pour enseigner à de petits groupes et faire face à cette pandémie.

Notre gouvernement provincial devrait stimuler davantage notre économie et créer de l'emploi. Je voudrais voir plus de production locale et plus d'entrepreneurs. Il faut que la Colombie-Britannique reste active, ou cette crise va nous faire très mal sur le long terme.

Randy Montgomery