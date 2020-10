Héroux-Devtek obtient un contrat à long terme de Boeing

Les détails financiers du contrat n'ont pas été précisés par l'entreprise établie à Longueuil, lundi, mais il devrait générer des recettes oscillant entre 75 millions de dollars et 125 millions de dollars pendant huit ans à compter de 2023, a estimé l'analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note.

Par l'entremise de sa filiale espagnole CESA, acquise en 2018 pour environ 205 millions de dollars CAN, la société fabriquera des composantes d'actionnement - qui déclenchent la descente des trains d'atterrissage - et des pièces de rechange pour les programmes 787, 777, 777X, 767 et 747 de Boeing.

Il s'agit d'une avancée importante pour Héroux-Devtek, qui fabrique déjà les trains d'atterrissage des 777 et 777X de Boeing. Ancienne filiale d'Airbus, CESA n'avait auparavant pas de liens commerciaux avec l'avionneur américain.

Cela faisait partie de notre stratégie au moment de l'acquisition de CESA. [...] Nous voulions démontrer aux clients nord-américains la capacité de cette compagnie à fournir des systèmes à prix concurrentiel. Ce long travail a été récompensé. Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek

Les pièces seront exportées depuis le Vieux-Continent, mais M. Brassard n'a pas fermé la porte à une contribution éventuelle des sites québécois de la compagnie.

La stratégie d'acquisitions de l'entreprise de Longueuil semble porter fruit. Photo : archives

Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, pense que cette entente pourrait paver la voie à d'autres contrats de ce genre dans le marché lucratif des composantes d'actionnement.

Si le secteur des trains d'atterrissage est estimé annuellement à 3,1 milliards de dollars américains, celui des composantes d'actionnement est d'environ 7,7 milliards de dollars américains , a-t-il souligné dans une note.

À l'instar des autres joueurs du secteur de l'aérospatiale, Héroux-Devtek n'a pas échappé aux turbulences provoquées par la crise sanitaire en éliminant, en mai dernier, 10 % de son effectif, soit 225 postes, dont 125 au Québec. M. Brassard a toutefois précisé ne pas s'attendre à prendre d'autres décisions du genre prochainement.

M. Doerksen a rappelé dans sa note que l'entreprise était affectée par la baisse de cadence de production des avions gros porteurs, en ajoutant que cela n'a représenté que 28 % de ses revenus l'an dernier. La société peut miser sur ses activités du côté de la défense, où elle a généré près de 54 % de son chiffre d'affaires.

À la Bourse de Toronto, lundi après-midi, le titre de Héroux-Devtek prenait 11 ¢, ou 1,15 %, pour coter à 9,66 $.