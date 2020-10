Dans le camp républicain, que ce soit à l’échelle locale ou nationale, la stratégie était claire : agir comme si la pandémie de COVID-19, qui a fait 210 000 victimes à l’échelle du pays, était presque chose du passé.

Fin août, après que les démocrates eurent conclu leur convention virtuelle, des dizaines d’invités se réunissaient sur la pelouse de la Maison-Blanche pour entendre le discours d’investiture du président.

Dans les semaines qui ont suivi, Donald Trump a repris la route de la campagne, tenant devant des milliers de partisans des rassemblements extérieurs, mais parfois aussi intérieurs. Un de ces événements contrevenait même aux règles sanitaires de l’État du Nevada.

Au débat présidentiel, la semaine dernière, Donald Trump s’est moqué du masque de son adversaire Joe Biden et du faible nombre d’invités autorisés à se présenter à ses événements de campagne.

Si le président Trump et sa campagne ont multiplié les efforts pour montrer un certain retour à la normale et ce même si le nombre d’infections demeure élevé dans certaines régions du pays, c’est que le thème de la pandémie représente une faiblesse sur le plan électoral.

Selon la moyenne des sondages compilés par le site spécialisé FiveThirthyEight, 56,3 % des Américains désapprouvent la gestion par Donald Trump de la crise du coronavirus, contre 40,6 % qui l’approuvent.

Chez les électeurs indépendants, cruciaux pour quiconque espère s'installer à la Maison-Blanche, ce taux d’approbation n’est que de 35 %.

Il est vrai qu’en septembre, l’actualité a permis à d’autres thèmes de s’inviter dans la campagne électorale. Des scènes de violences à Portland et Kenosha ont par exemple permis aux républicains de marteler leur message de loi et d’ordre et de forcer Joe Biden et les démocrates à ajuster leur campagne.

Puis, la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg le 18 septembre, a permis au président de mettre de l’avant un thème cher à sa base : celui de la Cour suprême. Confirmer une troisième juge conservatrice au plus haut tribunal du pays en un seul mandat est le genre de réalisation qui peut mobiliser ces électeurs conservateurs qui font des enjeux sociaux une priorité.

Pas étonnant que le président ait voulu marquer le coup en présentant sa candidate au poste de juge, Amy Coney Barrett, lors d’un grand événement dans les jardins de la Maison-Blanche fin septembre.

Le président Donald Trump présente, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, Amy Coney Barrett, son choix pour le siège laissé vacant par le décès de Ruth Bader Gingsburg à la Cour suprême. Photo : Reuters / Carlos Barria

Or, il semble de plus en plus évident que ce soit justement à partir de ce moment que le virus se soit de nouveau invité au premier plan de la campagne présidentielle.

Deux sénateurs, un ex-gouverneur, une ancienne conseillère, la première dame, le président et plusieurs autres. De nombreux participants à cette réception, qui s’est déroulée sans port du masque obligatoire à l’extérieur, mais aussi dans les murs de la Maison-Blanche, ont depuis reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Je pense que tout ça l’aidera

Depuis l'hospitalisation du président vendredi, son état de santé est LE sujet qui occupe la une des journaux et les bulletins d’information sur les chaînes câblées.

Contradiction dans les messages des médecins et des conseillers de la Maison-Blanche, sortie du président pour saluer ses partisans, nouvelles infections dans l’entourage de Donald Trump : cet enjeu prend toute la place.

Je pense que tout ça l’aidera , m’assurait vendredi une militante républicaine rencontrée au Kentucky qui venait de prier pour la guérison du président.

Déjà la campagne Trump tente de tirer profit de la situation. Sur les ondes de Fox News, une porte-parole affirmait même que le président a expérimenté la lutte contre le virus en tant qu’individu et que son adversaire Joe Biden n’a pas ce genre d’expérience .

Mais la Maison-Blanche pourrait avoir fort à faire pour convaincre l’électorat dans ce dossier.

Un sondage ABC News Ipsos publié dimanche révélait que 72 % des Américains jugent que Donald Trump n’a pas pris les précautions appropriées pour assurer sa santé. 43 % d’électeurs républicains sont même de cet avis.

Dimanche, un autre sondage publié par le réseau CNN avançait que 63 % des Américains jugeaient que Donald Trump avait agi de manière irresponsable dans sa gestion du risque.

Dans le message annonçant qu’il quittait l’hôpital, Donald Trump demandait aux Américains de ne pas avoir peur de la COVID et de ne pas laisser la pandémie dominer leurs vies .

Mais les questions entourant son état de santé continueront de s’imposer pendant les dernières semaines de campagne. Le président demeurera-t-il en isolement? Pourra-t-il participer au prochain débat des candidats? D’autres collaborateurs seront-ils infectés?

Ces interrogations qui marqueront l’actualité rappelleront aux Américains que la pandémie de COVID-19 est toujours une réalité aux États-Unis.

Tout cela malgré cette volonté de la campagne Trump d’éviter que le virus, qui ne connaît pourtant pas de couleur politique, teinte le résultat du scrutin.