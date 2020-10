Le Phœnix et l’Armada suspendent leurs activités après un cas positif de COVID-19

Les équipes du Phœnix de Sherbrooke et de l'Armada de Blainville-Boisbriand ont décidé de suspendre temporairement leurs activités alors qu’un joueur de l’Armada a reçu un résultat positif à la COVID-19, fait savoir la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans un communiqué.

Les joueurs et le personnel hockey ont été placés en isolement et seront testés , indique la LHJMQ.

On assure également que la santé publique a été contactée et qu’une enquête est actuellement menée sur la nature des contacts entre les joueurs et le personnel .