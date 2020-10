Scott Moe promet de faciliter l’accès à la culture et au sport pour les moins aisés

Le premier ministre sortant dit vouloir réinstaurer le crédit d’impôt nommé Active Families Benefit s’il est réélu à la tête de la province.

Aboli par son prédécesseur Brad Wall en 2016, ce coup de pouce financier permettra, s’il est remis en service, de libérer une somme de 150 $ par an et par enfant pour les familles se situant en dessous de la barre des 60 000 $ de revenus annuels.

Selon le Parti saskatchewanais, cette aide pourrait bénéficier à un peu plus de 20 000 familles de la Saskatchewan pour un coût annuel de près de six millions de dollars.

Au fil des années, j'ai été entraîneur de hockey et de softball et je sais à quel point ces activités ont été bénéfiques pour nos enfants et les autres enfants de notre communauté. Je sais aussi que la participation de vos enfants à des activités sportives et autres coûte de l'argent, c'est pourquoi nous voulons aider les parents à couvrir une partie de ces coûts , a expliqué Scott Moe.

En parallèle de cette annonce, le candidat à sa réélection a aussi dévoilé son intention de rendre la garde d’enfants plus abordable en désirant créer 750 places supplémentaires en garderie.

Sur les quatre prochaines années, Scott Moe promet d’ouvrir 230 de ces 750 places au sein même des établissements scolaires de la province. Le Parti saskatchewanais estime le coût de cette opération à 9,7 millions de dollars sur quatre ans.