Le NPD promet de recruter massivement dans le secteur de la santé

Devant l’Hôpital Pasqua de Regina, le chef du Nouveau parti démocratique en Saskatchewan s’est attaqué à l’un de ses sujets de prédilection : le secteur de la santé. Et afin de réparer le système provincial de santé mis en échec , Ryan Meili souhaiterait investir 100 millions de dollars dans le secteur.

La somme aurait pour but d’embaucher plus de personnel soignant dans la province. L'argent serait dédié au recrutement de 100 docteurs, de 450 infirmières et 500 préposés aux soins continus.

Le NPDNouveau Parti démocratique explique que ces 100M $ ont pour but de répondre aux besoins en termes de personnel des systèmes de soins primaires, actifs et de longue durée de la Saskatchewan .

Selon Ryan Meili, la pandémie mondiale nous a montré l'importance d'un système de soins de santé bien financé et de haute qualité. Le Parti saskatchewanais a sapé les soins de santé dans notre province. Dans tout le système, les gens sont confrontés à des délais d'attente inquiétants pour obtenir un traitement crucial , a constaté le leader néo-démocrate.

M. Meili a d’ailleurs illustré son propos en prenant exemple sur la situation actuelle en Alberta, où de plus en plus de médecins pensent à quitter la province après un conflit qui s’éternise avec le gouvernement au pouvoir.

Le leader néo-démocrate, lui aussi médecin, a d’ailleurs souhaité adresser un message à ses confrères albertains.