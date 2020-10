La Dre Bonnie Henry présentera sous peu les derniers modèles épidémiologiques de la C.-B.

La semaine dernière, 1,3 % des tests de dépistage du SRAS-Cov-2, le virus qui cause la COVID-19, effectués dans la province se sont révélés positifs.

Ces nouvelles données arrivent une semaine avant l’Action de grâce. Les autorités ont déjà rappelé aux familles et amis de limiter le nombre de convives dans les efforts de limiter le plus possible les contaminations. Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) offre des conseils sur son site Internet et encourage les Britanno-Colombiens à célébrer à l’extérieur afin que tous soient en sécurité.

Les données attendues sont les premières depuis vendredi. Ce jour-là, 161 nouveaux cas de COVID-19 et 3 nouveaux décès avaient été comptabilisé au cours des 24 heures précédentes. Il s'agissait du plus deuxième plus grand nombre de nouveaux cas en 24 heures depuis le début de la pandémie. La province a enregistré son plus grand nombre de cas : 165, le 17 septembre.

Bien que les données de vendredi étaient élevées, le taux de positivité, c’est-à-dire le nombre de cas de COVID-19 détectés en une journée divisé par le nombre de tests effectués, a récemment chuté à moins de 2 %. La province a effectué un record de 11 862 tests jeudi. La veille, 10 899 tests ont été effectués avec un taux de positivité de 1,3 %.

Au début de la pandémie, le taux de positivité était aussi élevé que 7 %, mais inférieur à 1 % pendant la majeure partie du mois de juin.

Les écoles bien notées

La semaine dernière, la Dre Bonnie Henry a également donné une évaluation positive aux écoles pour leur gestion de la pandémie et pour leurs efforts déployés pour prévenir les épidémies dans les salles de classe depuis le retour des élèves en septembre.

Elle a déclaré qu'un système robuste de traceurs de contact isolait rapidement les personnes dont le test était positif et que le système fonctionnait malgré quelques ajustements nécessaires.

Le spectre de l’Halloween

Le BCCDCCentre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique a, en outre, publié une longue liste de choses à faire et à ne pas faire pour passer l'Halloween en toute sécurité étant donné que nous sommes au beau milieu d’une crise sanitaire qui requiert de respecter la distanciation physique.

Le dernier bilan de la pandémie

Le dernier bilan remonte à vendredi avec 9381 Britanno-Colombiens infectés par le virus. Cependant, 7813 sont rétablis de la maladie, bien que 63 personnes étaient toujours hospitalisées ce jour-là, dont 16 en soins intensifs. Les cas actifs s’élevaient à 1302. Par ailleurs, le nombre de morts dans la province est passé à 238.

Les responsables de la santé publique surveillent plus de 3000 personnes à travers la province qui sont isolées, car elles ont été exposées à la COVID-19.

Avec les informations de Justin McElroy et Alex Migdal