Kamala Harris et les superhéros

Aujourd’hui, Berkeley s’est beaucoup embourgeoisée, mais la vitrine de la librairie Moe’s rappelle que nous sommes ici dans la mecque de la gauche américaine. Littérature politique, littérature engagée et livres pour enfants tout aussi politiques et engagés que ceux que l’on propose aux adultes. Les superhéros sont partout devrait s’y trouver, mais le livre de Kamala Harris sur les superhéros, publié en 2019, est encore en rupture de stock , explique la propriétaire de la librairie Doris Moskovitz.

Kamala est dans l’esprit de tout le monde et son histoire est tellement intéressante que les gens veulent la partager avec leurs enfants. Doris Moskovitz

Kamala Harris a grandi dans la ville voisine d’Oakland, mais elle a fréquenté une école dans les collines de Berkeley. Un quartier blanc, riche. Mais comme elle l’a elle-même expliqué dans un débat démocrate, elle prenait le bus, Iwas bused .

Si la petite Afro-Américaine a pu fréquenter cette école privilégiée, donc, c’est qu’à l’époque on avait décidé de transporter des enfants noirs dans des écoles des quartiers blancs et des enfants blancs dans des quartiers noirs pour favoriser l’intégration. Or ces rêves d’une Amérique égalitaire où Blancs et Noirs étudient côte à côte a connu un important recul depuis l’enfance de Kamala Harris.

Les statistiques démontrent que les enfants noirs étudient en majorité dans des écoles où presque tous les étudiants sont afro-américains.

Sous un aspect naïf et charmant, le livre de Kamala Harris sur les superhéros n’est pas un texte innocent. Harris explique aux enfants que les superhéros sont partout. Les superhéros étant des gens qui défendent leurs idéaux, qui se battent pour plus de justice sociale, qui écoutent les autres et qui travaillent fort. Les superhéros sont altruistes, ouverts d’esprit et honnêtes. C’est, en quelque sorte, l’humanisme, érigé en devoir moral, un idéal à portée de tous.

Cet album, où Kamala se représente elle-même en héroïne qui veut faire une différence et changer le monde pour le meilleur devant la Maison-Blanche, fait œuvre d’allégorie dans cette Amérique où les « Superman » et « Spiderman » constituent une mythologie des temps modernes.

Or la joute électorale actuelle aux États-Unis, quand on y pense, offre les contours paradigmatiques de ces contes de superhéros qui doivent affronter un supervilain dans un contexte de fin de monde . Pour beaucoup dans la région de la baie de San Francisco, Donald Trump n’est ni plus ni moins qu’un supervilain menaçant. Et la dialectique veut qu’à supervilain on oppose un superhéros et une superhéroïne.

Au café en face de la librairie Moe’s, le gérant Paul Perseta veut absolument parler à l’équipe de journalistes canadiens que nous sommes. Pour lui, Kamala Harris, c’est beaucoup plus qu’une politicienne, c’est un sauveur. Elle est combative. Elle ne se laisse jamais malmener. C’est elle qu’il nous faut, c’est elle qui va nous réunifier. Elle est prête à diriger , déclare-t-il avec enthousiasme.

Le barista s’empresse d’ajouter que ceux qui la critiquent parce qu’elle serait trop à droite sont déconnectés. Nous vivons dans un bulle de militants de gauche qui ne sont jamais satisfaits de rien et vont toujours critiquer.

Kamala Harris a été procureure générale, sénatrice de la Californie et candidate à l'investiture du Parti démocrate. Photo : Reuters / MARCO BELLO

En effet, Kamala Harris a déplu à une certaine gauche, qui lui reproche de ne pas avoir assez sévi contre le racisme au sein de la police de San Francisco lorsqu’elle était procureure générale de la Californie. Dans une région où des gens font naufrage par milliers dans la rue, incapable de joindre les deux bouts, certains militants voudraient des changements radicaux, une assurance maladie universelle, des protections pour les plus démunis, un meilleur partage de la richesse.

Le problème des sans-abri à Oakland est tellement grave qu’en 2018, une délégation des Nations unies est venue faire enquête et a déclaré qu’il constituait une violation des droits de la personne , raconte, indignée, Reetu Mody, avocate au Centro Legal de la Raza, un organisme de défense des droits des locataires.

Nous la rencontrons dans un parc situé au centre de la ville d’Oakland, symbole de l’iniquité. Lake Merrit est un bel endroit situé sur les bords d’une lagune. En cette belle journée de septembre, on y fait du jogging, on joue au volleyball, on mange un morceau sur une nappe déposée sur l’herbe fraîche. Et ces gens beaux et sains sont privilégiés.

Vivre à Oakland coûte une fortune. Or cette scène pastorale où de jeunes professionnels profitent du soleil couchant se déroule en même temps qu’une autre, troublante, qui se déroulerait plutôt du côté l’horreur. Des dizaines de sans-abri errent l’air hagard, cherchent de la nourriture dans les poubelles ou fument du crack sans se cacher. Ces deux réalités, l’indigence et la richesse se côtoient, semble-t-il, dans l’indifférence.

Comme bon nombre de militants de gauche à Oakland, cette avocate qui défend les plus démunis estime que Kamala Harris est un peu trop à droite. On a besoin d’elle et on fonde beaucoup d’espoirs en elle, je crois qu’elle saura écouter et se montrer plus progressiste. Reetu Mody exprime ce bémol en souriant, car, malgré ce bémol, elle aime bien Harris. C’est une femme de couleur. Elle nous ressemble. C’est une battante. Mais le plus important pour elle, c’est que Harris les sauve de Trump. L’Amérique est en péril. Et, cette élection, c’est beaucoup plus qu’une joute politique, c’est le sort de notre pays qui est en jeu.

À quelques coins de rue du parc Lake Merrit se trouve la maison de François Choquette et Marie-Claude Provencher. Le couple habite aux États-Unis depuis près de 30 ans. Ils aiment beaucoup cette ville où ils se sont établis, leurs enfants sont Américains, mais eux aussi voient dans cette élection beaucoup plus qu’un scrutin. Ils sont terrifiés par Donald Trump et se demandent même s’ils ne quitteront pas le pays s'il sort encore vainqueur. C’est traumatisant de vivre ici sous ce régime. Ça fait peur. Sans blague , dit François Choquette.

Les Québécois François Choquette et Marie-Claude Provencher pourront voter à l'élection du 3 novembre. Photo : Radio-Canada

Il est temps d’avoir une femme noire dans les hautes sphères du pouvoir , dit François à propos de Kamala Harris. Marie-Claude, qui se passionne pour la politique et espère avec ferveur le départ du président actuel, attend avec impatience le débat qui opposera, mercredi, Kamala Harris à Mike Pence, candidat républicain qui se décrit lui-même comme étant chrétien conservateur.