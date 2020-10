Un repêchage de la LNH prometteur pour les provinces de l'Atlantique

On sait déjà que les favoris au repêchage seront Alexis Lafrenière, Quinton Byfield et Tim Stuetzle. Mais d'autres talents, par la suite, pourraient causer des surprises. Et, elles pourraient venir de l'Atlantique.

Jean-François Damphousse a une longue expérience dans le monde du hockey comme joueur, entraîneur, propriétaire et directeur général. Le voilà recruteur pour la LNH. Photo : Radio-Canada

Jean-François Damphousse, de la Centrale de recrutement de la LNHLigue nationale de hockey , les connaît bien. À sa première année en tant que recruteur pour la région, il a pu comparer les talents d'ici aux autres de l'Amérique du Nord.

Il y a beaucoup de bons joueurs cette année , mentionne Damphousse. Dans les deux premiers tours, tu as des joueurs qui vont être de qualité exceptionnelle .

Son travail est différent de celui des recruteurs travaillant pour les équipes. Lui, il évalue les joueurs en fonction du talent et non des besoins.

Dawson Mercer évolue à Chicoutimi dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Dawson Mercer, de Bay Roberts, à Terre-Neuve, est le meilleur espoir de la région. Classé 10e meilleur patineur nord-américain, selon la Centrale, il a progressé rapidement et a impressionné plusieurs équipes : 24 buts en 42 parties et une sélection au sein d'équipe Canada junior.

Le collègue Alexandre Gascon, qui suit les activités de la LNHLigue nationale de hockey pour Radio-Canada Sports, croit que le Terre-Neuvien pourrait intéresser les Canadiens de Montréal.

Justin Barron était adjoint capitaine l'an dernier à Halifax. Photo : DAVID CHAN

Le Néo-Écossais, Justin Barron, est pour sa part classé au 16e échelon du classement de la Centrale. Le défenseur des Mooseheads, originaire d'Halifax, a un style qui pourrait trouver preneur.

C'est un joueur qui a eu d'excellentes saisons avec les Mooseheads au cours des deux ou trois dernières années , rappelle Damphousse. Il a eu quelques petits pépins de santé, mais je ne pense pas que ça va affecter son rang de sélection.

Barron a été écarté du jeu en raison d'un caillot de sang au bras l'an dernier. Et, avant le début de la présente saison, les Mooseheads ont annoncé qu'il serait absent pour une période indéterminée.

Les blessures sont une partie intégrante du jeu et des directeurs généraux pourraient être frileux au moment de faire un choix. Mais, Jean-François Damphousse, qui a aussi été copropriétaire d'une équipe junior-A, met toujours ces doutes en perspective.

Il faut se souvenir qu'on n'évalue pas un joueur basé seulement sur une période ou sur un match. Souvent, le même joueur, on va le regarder 10 ou 15 fois durant la même saison. On fait quand même l'évaluation de l'ensemble du talent et des performances durant une saison. Jean-François Damphousse, recruteur

Un Acadien parmi les favoris

Lukas Cormier, de Sainte-Marie-de-Kent, devrait être choisi au 2e tour. Les évaluateurs ne s'entendent pas : certains croient que le défenseur des Islanders de Charlottetown créera la surprise, d'autres estiment qu'il sera pris plus tard. La Centrale le place au 32e rang. Donc, le 1er choix du 2e tour.

Lukas Cormier a été approché par une vingtaine d'équipes de la Ligue nationale de hockey. Il pourrait être sélectionné au deuxième tour du prochain repêchage. Photo : Julien Lecacheur

Lukas Cormier va être très intéressant à suivre , dit Damphousse. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé l'année passée. C'est un bon petit défenseur qui un bon coup de patin. Il peut relancer l'attaque rapidement.

D'ailleurs, les spectateurs au Centre Avenir, vendredi, ont eu un exemple de son flair offensif, avec un but dans un espace presque fermé, pour déjouer Dakota Lund-Cornish, des Wildcats.

Lukas Cormier connaît un départ canon avec les Islanders avec 6 points en 2 parties. Photo : Julien Lecacheur

C'est le genre de défenseur que les équipes de la Ligue nationale recherchent, des joueurs qui peuvent apporter de l'offensive à leur équipe. Lui aussi a été blessé l'automne dernier.

Une pépinière dans les Maritimes

Et puis, parmi les espoirs, il y des joueurs qui ne sont pas originaires des Maritimes. Mais, les partisans les ont adoptés dès leur arrivée au sein de l'une des six équipes de la région évoluant au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Jérémie Poirier Photo : La Presse canadienne / HO

Jérémie Poirier, un talentueux défenseur des Sea Dogs, s'est illustré avec 53 points en 64 parties. Son apport à l'attaque devrait attirer l'attention.

Il a connu une saison exceptionnelle , reconnaît Damphousse.

Parmi les autres joueurs à surveiller, il y a Ryan Francis, de Beaver Bank, en Nouvelle-Écosse. Son coéquipier Egor Sokolov, avec les Eagles du Cap-Breton, pourrait trouver preneur dans les derniers tours du repêchage.