COVID-19 à l’école D’Iberville : une trentaine d’élèves en isolement préventif

Ces 34 élèves ont été en contact avec un cas positif de COVID-19 au cours des derniers jours.

La direction de l’école a été mise au courant vendredi qu’un élève avait reçu un test de dépistage positif.

Elle a rapidement mis en place des mesures, assure le directeur de l’école, Pier-Luc Brunet.

Nous sommes prêts depuis début août, au retour des vacances, qu’on travaille sur ce protocole-là. Aussitôt que la santé publique nous a avisés qu’on avait un cas positif, on a pu déclencher tout ce qu’on a mis en place. Les élèves ne sont pas en vacances, même l’équipe de profs, on est en train de finaliser tout l’équipement technologique et même les élèves qui n’ont pas d'appareils vont pouvoir en avoir un aussi.

Les élèves placés en isolement recevront donc dès mardi de l’enseignement à distance. Ils devront rester en isolement 14 jours.

Plusieurs centaines de personnes se sont aussi rendues dans les cliniques de dépistage. Au total, 352 tests de dépistage ont été réalisés à Rouyn-Noranda depuis vendredi.

On sent l’inquiétude chez les parents. Beaucoup de questionnements, de courriels, mais tant et aussi longtemps que la santé publique n’a pas contacté un parent pour confirmer que cet élève-là est ciblé, l’élève est tenu de venir à l’école , ajoute M. Brunet.

Le directeur de l’école assure que toutes les mesures sanitaires ont été respectées dans l’école, soit le port du couvre-visage, le lavage des mains et le respect du concept de classe-bulle.