La sortie de Dune de Denis Villeneuve reportée à l’automne 2021

La maison de production Warner Bros. n’a fait aucun commentaire pour le moment.

La sortie de deux autres films qui devaient arriver en salles plut tôt en 2020 a été retardée, Wonder Woman 1984 et No Time To Die le dernier James Bond, à cause de la pandémie qui force la fermeture de nombreuses salles de cinéma tant aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde.

Très attendue par les fans de Dune, la première bande-annonce du film avait été dévoilée début septembre. Le réalisateur québécois y imposait sa vision en images d’un livre qu’il avait découvert quand il était adolescent.

Il s’agira de la deuxième adaptation cinématographique du roman du même titre de Frank Herbert. La version de David Lynch, arrivée sur les écrans en 1984, avait été mal reçue par la critique à l’époque, mais elle se range aujourd’hui parmi les films cultes de science-fiction.

Dune est le sixième film en anglais de Denis Villeneuve.