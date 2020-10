Fin des cliniques mobiles de dépistage

Les personnes qui souhaitent se faire tester sont désormais dirigées vers les cliniques de dépistage des installations qui offrent le service avec et sans rendez-vous.

À Trois-Rivières, on les dirige vers le Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier. À Shawinigan, on les envoie au GMF-U et au CLSC de Shawinigan, alors que du côté de Drummondville, les gens doivent se rendre au Centre médical ambulatoire Drummond et à Victoriaville, au CLSC d'Arthabaska. Tous ces lieux ont été réaménagés pour optimiser l’espace, font valoir les responsables du CIUSSS.

Des démarches sont par ailleurs en cours pour l’ouverture de quatre nouvelles cliniques de dépistage à grand volume à Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville et Drummondville. Selon le CIUSSS-MCQ, ces cliniques devraient ouvrir au cours des prochaines semaines et augmenter la capacité de dépistage à 2200 tests par jour pour les deux régions.

Les cliniques de dépistage de Nicolet, Parent, Fortierville, Louiseville et La Tuque demeurent également en place.

Depuis mai dernier, on estime que 8000 dépistages ont été réalisés dans les cliniques mobiles de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Déjà lundi, les effets de la fermeture des cliniques se faisaient sentir du côté du Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier du secteur Cap-de-la-Madeleine où les gens attendaient en file à l'extérieur pour se faire dépister.