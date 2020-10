COVID-19 : des restrictions pour les voyageurs à Thunder Bay

Quiconque aura voyagé durant les sept derniers jours à l’extérieur de la zone définie à l’ouest par la frontière avec le Manitoba, allant jusqu’à la municipalité de Parry Sound à l’Est, se verra refuser l'entrée du centre hospitalier de Thunder Bay.

Le Dr Stewart Kennedy, vice-président exécutif et responsable de la gestion de la COVID-19, reconnaît les difficultés que généreront ces restrictions, particulièrement pour ceux qui sont séparés de leur famille et de leurs amis.

Toutefois, il rappelle que l’Ontario est maintenant dans la deuxième vague de la pandémie.

Nous devons être extrêmement vigilants pour la protection de tous. Cela inclut les patients les plus vulnérables qui sont entre nos mains. Dr Stewart Kennedy, vice-président et responsable de la gestion de la COVID-19

Les patients dont les proches aidants auront voyagé hors de la région auront l’autorisation de désigner une autre personne pour les aider.

La situation dans le Nord de l'Ontario

En fin d'après-midi, deux cas avaient été confirmés : un dans le Nord-Ouest et un dans le Témiscamingue.

Cas actifs – Nord de l'Ontario : 16 : Bureau de santé du Nord-Ouest

4 : Algoma

3 : Sudbury

1 : Porcupine

1 : Timiskaming

615 nouveaux cas lundi en Ontario

Les régions les plus touchées lundi sont Toronto (289 cas), Peel (+88 cas) et Ottawa (+81 cas). Les régions de York, de Halton, de Waterloo et de Durham recensent, elles, 10 cas ou plus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 58 % des nouvelles infections sont parmi les personnes de moins de 40 ans.

Le nombre total de cas en Ontario depuis le début de la pandémie s'établit à 54 814.

56 cas de plus dans les écoles

Le dernier bilan de la santé publique ontarienne fait état de 56 cas de plus en milieu scolaire, pour un total de 539, dont 449 au cours des deux dernières semaines.

Le nombre d'écoles ayant actuellement un cas déclaré est de 335, soit près de 7 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Trois écoles sont fermées.