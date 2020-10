Procès de Matthew Raymond : du contenu de complotiste retrouvé sur son ordinateur

Un analyste judiciaire de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) qui a passé au peigne fin les appareils électroniques personnels de Matthew Raymond y a trouvé des vidéos et des images provenant de sites complotistes. Des vidéos de lui, tirant avec un fusil de chasse et se plaignant du bruit dans son complexe d'appartements, ont aussi été retrouvées.

Le caporal Aaron Gallagher, de la GRCGendarmerie royale du Canada , a déclaré aux jurés lundi matin qu'il avait saisi un ordinateur avec quatre disques durs, ainsi qu'une caméra, dans l'appartement de Raymond dans les jours qui ont suivi la fusillade.

Le technicien en informatique judiciaire a soutenu que les disques durs contenaient des centaines de milliers d'images, dont la plupart portaient sur le vélo et le plein air.

Raymond, âgé de 50 ans, est accusé d'avoir tué Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright, ainsi que les policiers municipaux Robb Costello et Sara Burns. Il a reconnu avoir tiré sur ses victimes, mais a plaidé non coupable à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Ses avocats soutiennent qu'il était non criminellement responsable du crime en raison de troubles mentaux.

Selon M. Gallagher, l'ordinateur de Raymond avait été fabriqué sur mesure et n'aurait pas pu être acheté sur le marché .

Dans le premier disque dur de l'ordinateur, M. Gallagher a déclaré avoir trouvé environ 38 000 images et plus de 400 vidéos. La plupart du contenu téléchargé par l'utilisateur était de la pornographie.

Le deuxième disque dur contenait 513 images et 400 vidéos. Certaines vidéos ainsi que 431 images étaient liées à du contenu conspirationniste sur les traînées chimiques laissées par les avions dans le ciel, les reptiliens et la numérologie.

Robb Lee Truth était l'un des youtubeurs conspirationnistes que Raymond suivait. Une interdiction de publication empêche les médias de publier les noms des autres complotistes auxquels Raymond s'intéressait.

Des vidéos montrant Raymond utilisant un fusil de chasse dans les bois ont été retrouvées sur le troisième disque dur.

Le caporal Gallagher est le 35e témoin appelé à la barre par la Couronne qui devrait clore sa preuve cette semaine, après avoir appelé 38 témoins au total.

Avec les informations de La presse canadienne et d'Elizabeth Fraser, de CBC