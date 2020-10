La COVID-19 force le report de chirurgies à l'IUCPQ

La pression engendrée par la COVID-19 sur le réseau de la santé force l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) à suspendre certaines chirurgies jugées non urgentes pour la semaine. Même si les hôpitaux demeurent en contrôle, « l’équilibre est fragile ».

Selon un document obtenu par Radio-Canada, l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a été contraint de fermer deux de ses quatre salles de chirurgie cardiaque qui étaient en fonction. Toutes les chirurgies bariatriques ont aussi été suspendues jusqu'au 9 octobre.

Ces décisions ont été prises après la contamination de plusieurs secteurs et dans un souci de protection des usagers . Le document précise que des cas de COVID-19 ont été recensés sur certaines unités de soins, l’urgence et certaines cliniques externes .

Depuis le début de la pandémie, le premier ministre François Legault craint d'ailleurs que le système de santé doive moduler son offre de soins.

Ici, c’est un peu la démonstration effectivement de la véracité de ce que nous dit le gouvernement , affirme le Dr Daniel Lefrançois, médecin et directeur des services professionnels à l’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec .

41 employés contaminés

Le plus récent bilan fait état de 41 employés qui ont contracté la COVID-19 et 28 autres en isolement préventif réparti dans plusieurs départements.

L’hôpital accueille aussi en ce moment 29 patients hospitalisés en raison de la maladie.



Contrairement à la première vague, des employés contractent la maladie à l'extérieur de l'établissement. Comme certains cas sont asymptomatiques, des employés se présentent au travail sans savoir qu'ils peuvent transmettre la COVID-19.

C’est pour ça qu’on fait des enquêtes épidémiologiques, et lorsqu’il y a des contacts qui sont identifiés, on fait de façon préventive des retraits pour éviter de contaminer des patients , ajoute-t-il.



Cette situation, qui représente la fragilité du système de santé, préoccupe le milieu hospitalier. Actuellement, ce qui nous fait le plus mal, c’est les employés qui sont malades parce qu’ils ont contracté la COVID dans la communauté, c’est vraiment ça qui est le plus difficile , souligne Brigitte Martel, directrice des soins infirmiers au CHU de Québec.

Manque de personnel spécialisé

L’ IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec doit réduire le nombre de chirurgies cardiaques effectuées en raison d'un manque d'infirmières spécialisées.

Vous comprendrez qu’on ne peut pas remplacer ce personnel qui est surspécialisé à pied levé [...] donc on a été obligé de moduler nos opérations en conséquence , précise le Dr Daniel Lefrançois.

Le personnel doit aussi être suffisant pour faire des suivis avant, pendant et après les opérations. Les chirurgies bariatriques sont également suspendues pour la semaine, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une intervention urgente.

Avec ça, on est capable de tenir nos trois premiers niveaux de priorité, c’est-à-dire que toutes les urgences, en dedans de deux semaines, vont être faites , souligne le médecin.

800 infirmières demandées

Il manque présentement 800 infirmières dans la Capitale-Nationale. Au CHU de Québec, un total de 507 postes sont à pourvoir.

On est dans une situation qui est quand même difficile, notre équilibre est fragile, mais on demeure en contrôle. Brigitte Martel, directrice des soins infirmiers au CHU de Québec

Sans dire que le CHU de Québec devra aussi reporter des chirurgies, elle demande aux citoyens de respecter les mesures sanitaires.

On va opérer seulement ceux qui sont le plus malades [...] si nos employés continuent d’être autant malades, c’est clair qu’on va devoir faire certains choix , admet-elle.

