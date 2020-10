La restauration de la frayère à capelan sur la plage de Val-Marguerite est en cours

Initialement prévus en septembre, les travaux ont été retardés de deux semaines en raison d’imprévus notamment liés à la pandémie.

Sécuriser la reproduction du capelan

L’objectif de l’opération est d’enlever de la plage les vestiges de travaux d’enrochements qui servaient autrefois à protéger les berges du secteur.

Ces enrochements désuets pourraient éventuellement nuire à la reproduction du capelan, affirme Cynthia Thibault, la chargée de projet au comité ZIP Côte-Nord du Golfe, qui est responsable des travaux.

C’est de venir retirer un obstacle pour l’habitat du capelan et c’est une source de pollution d’origine humaine. Cynthia Thibault, chargée de projet, comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Chaque printemps, le capelan « roule » sur les rives du Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les travaux consistent à retirer des pierres d’enrochement qui se sont effondrées lors de la tempête de 2016. Les roches dans l’état où elles sont ne jouent plus leur rôle initial de protection contre l’érosion , explique Mme Thibault.

La COVID-19 cause du retard

Les travaux devaient commencer il y a deux semaines, mais la COVID-19 a entraîné des modifications à l’échéancier du projet.

Il y a eu des retards sur d’autres chantiers, ce qui a entraîné des problèmes au niveau de la disponibilité de machinerie et de main-d’œuvre. C’était un peu hors de notre contrôle [...] la COVID a des répercussions sur tout le monde et on en subit les contrecoups , précise la chargée de projet.

Cynthia Thibault était présente sur le site des travaux lundi matin. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

En raison de la présence de poids lourds sur la plage, le comité ZIP demande aux résidents du secteur de Clarke City d’éviter de s’y promener dans les deux prochaines semaines pour éviter les accidents. Cynthia Thibault assure aussi que la présence de véhicules lourds sur la plage ne représente pas de dangers pour l’environnement.

C’est toutes des machines à l’huile biologique. Il n’y a pas de source de pollution à ce niveau-là. Il n’y a pas de danger à ce niveau-là. On a tous des protocoles et des « kits » en cas de déversement. Cynthia Thibault, chargée de projet, comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Un nettoyage bénéfique pour tous

Le conseiller municipal du district de Saint-Marguerite à Sept-Îles, Gervais Gagné, se réjouit des travaux de restauration.

Il affirme que ce projet permettra non seulement d’améliorer l’environnement du capelan, mais aussi de nettoyer la plage, pour le bonheur des résidents du secteur.

Gervais Gagné est conseiller municipal. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La grande majorité, ils trouvent que c'est une bonne nouvelle de retrouver leur plage en santé et ne pas avoir ces roches-là à leur vue. À passer souvent sur la plage, ça me désolait un peu. Il y a toute sorte d’affaires qui n’avaient pas d’affaires là. Des belts de convoyeurs, des câbles d’acier , raconte le conseiller.

Avec les informations de Laurence Royer