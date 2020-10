Protection réclamée pour l'église Saint-Charles-de-Limoilou

Fermée depuis 2012, l’église Saint-Charles-de-Limoilou fait partie des huit églises qui ont une valeur exceptionnelle, selon la Ville de Québec. Or, elle pourrait être vendue.

La fabrique, propriétaire des lieux, se donne un an pour évaluer toutes les options. Toutefois, elle n’a plus les moyens de débourser plus de 80 000 $ par année pour l’entretien de l’église.

Le comité de sauvegarde, formé de membres du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, de la Société d’histoire de Limoilou et de l’organisme Espaces d’initiatives, souhaite donc qu’elle puisse être protégée d’une éventuelle démolition.

Ils vont demander officiellement que l’église soit classée bien patrimonial.

On a préparé un dossier qui est très étoffé. Il a été rédigé entre autres par Gilles Gallichan de la Société historique de Limoilou, qui a également écrit un livre sur cette église , mentionne le président du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Raymond Poirier.

Appui de Sol Zanetti

Le comité a l’appui du député de Jean-Lesage, Sol Zanetti. Il a écrit à la ministre de la Culture, lundi matin, afin que l’église centenaire soit préservée.

Ce qu'on constate, c'est que si rien n'est fait, si le bâtiment n'est pas classé, il pourrait être transformé en condos, vendu à n'importe quel promoteur immobilier. Il y a vraiment urgence d'agir. ll faut éviter que la loi du marché rase ça au plancher , affirme l’élu de Québec solidaire.

Richesse architecturale et historique

Le comité de sauvegarde souligne la qualité architecturale de l’église Saint-Charles-de-Limoilou, mais aussi son emplacement et son importance dans l’histoire et le développement du quartier.

Le quartier Limoilou s'est bâti autour de cette église-là. Elle a un impact qui est fort sur le paysage. L'église est devenue un symbole visible qui marque le quartier Limoilou , raconte Raymond Poirier.

Lieu communautaire

Les instigateurs de la demande souhaitent que l’église puisse être convertie pour y accueillir un projet qui réponde aux besoins de la communauté. L’organisme Espaces d’initiatives projette d’ailleurs depuis 2015 d’y aménager unlaboratoire d’innovation sociale.

Il y a la possibilité de transformer ces bâtiments-là pour qu'ils continuent de servir la communauté. Ce sont des lieux qui étaient vraiment l'épicentre de la vie culturelle des quartiers. On les transforme en condos, c'est totalement absurde , estime Sol Zanetti.

Le député et le comité de sauvegarde souhaitent une réponse rapide de la part de la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Présentement, la santé du bâtiment est bonne, est suffisante pour permettre la requalification. Évidemment, il y aurait des sommes de près de huit millions de dollars à investir pour sa requalification. C'est certain que si on arrêtait de la chauffer, au cours des prochaines années, ça pourrait engendrer des dégradations importantes , mentionne Raymond Poirier.