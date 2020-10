Le Canada suspend l’exportation de matériel militaire à la Turquie

Il en a fait l’annonce lundi, précisant avoir pris cette décision le temps de mieux évaluer la situation sur des allégations d'utilisation de technologies canadiennes dans le conflit militaire au Haut-Karabakh.

Après avoir pris connaissance de ces allégations, j’ai immédiatement ordonné à Affaires mondiales Canada d’enquêter à ce sujet , a ajouté M. Champagne.

Plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau annonçait qu’il avait demandé à M. Champagne de se rendre en Europe pour discuter avec nos alliés des développements en Europe de l’Est et dans le Caucase, particulièrement au Haut-Karabakh .

Dans un rapport, l'ONG canadienne Project Ploughshares allègue que la Turquie utilise de plus en plus un capteur électro-optique fabriqué par L3Harris WESCAM, une filiale canadienne de la société américaine L3Harris, et que cette utilisation présente un risque substantiel de violations des droits de la personne.

Vendredi, le ministre Champagne se disait prêt à suspendre les permis d'exportations militaires accordés à la Turquie, alliée de l'OTAN, si une enquête déterminait que la technologie canadienne entraîne des violations des droits de la personne.

M. Champagne a ajouté que le Canada demeurait préoccupé par le conflit actuel au Haut-Karabakh, qui se traduit par des bombardements de collectivités et des pertes civiles .

Depuis une dizaine de jours, les forces séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh et l’armée azerbaïdjanaise s’affrontent et les frappes de part et d’autre ont fait des victimes civiles.