Le conseil municipal interpelle Québec pour garder la traverse à Rivière-du-Loup

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup demande au gouvernement et à la Société des traversiers du Québec (STQ) d'agir promptement dans le dossier de la traverse qui relie Rivière-du-Loup à Saint-Siméon. Dans une résolution adoptée lundi midi lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal, les élus demandent à la STQ d'évaluer les impacts environnementaux, économiques et touristiques avant de prendre une décision sur un déménagement du service vers Cacouna.

Rendus à cette étape-ci, on croit nécessaire de démontrer la détermination du conseil municipal [à] garder la traverse à Rivière-du-Loup , a soutenu la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, à l'issue de la séance extraordinaire du conseil municipal.

Ça fait 110 ans que la traverse est dans le paysage et on n'a pas l'intention de la regarder partir. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

La mairesse souligne que les aspects touristiques, environnementaux et socioéconomiques doivent être tenus en compte dans le dossier et non seulement la question des infrastructures portuaires.

Il faut arrêter de mettre de l'inquiétude dans la tête des gens et dans la tête des commerçants. Ça fait des années qu'on travaille au niveau touristique à développer quelque chose à Rivière-du-Loup, un accueil , poursuit-elle.

Elle soutient que des investissements ont été faits dans les hôtels de la ville, par exemple, et qu'on souhaite que les retombées de la traverse demeurent à Rivière-du-Loup.

Selon Sylvie Vignet, les discussions avec les intervenants interpellés sont cordiales, mais la Ville n'a toujours pas obtenu de réponse à ses interrogations et à ses demandes.

Par ailleurs, les élus louperivois demandent au ministère de l'Environnement de trouver une solution aux problèmes de dragage aux abords du quai de Rivière-du-Loup.

Avec les informations de Patrick Bergeron