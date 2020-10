Québec créera 313 nouvelles places en garderies et en CPE en Mauricie

Les familles de la Mauricie bénéficieront de 313 nouvelles places subventionnées en garderies et dans les Centres de la petite enfance. C’est le nombre de places attribuées à la région par le gouvernement du Québec, qui en créera un total de 4359 à la grandeur de la province pour répondre aux besoins qui se font sentir un peu partout, et particulièrement dans treize régions.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce lundi, en lançant un appel de projets pour concrétiser le tout. Les promoteurs intéressés ont jusqu’au 15 janvier 2021 pour présenter un projet.

À Trois-Rivières, on a prévu 106 nouvelles places (excluant Saint-Étienne-des-Grès) et 45 autres dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Shawinigan aura droit à 58 places alors que les MRC des Chenaux et Maskinongé en auront respectivement 72 et 32.

En parallèle de cet appel de projets, 429 autres places subventionnées sont présentement en développement en Mauricie, celles-ci ayant déjà été octroyées dans des appels qui remontent à février 2019.

L’objectif de ce nouvel appel de projets est simple, mais évocateur : cibler où se trouvent les besoins réels , a fait valoir le ministre Lacombe par voie de communiqué. Pour la première fois, notre gouvernement a élaboré un appel de projets qui vise précisément les régions avec les manques de places les plus criants. Les services de garde éducatifs à l’enfant contribuent non seulement au développement du plein potentiel de nos-tout-petits, mais permettent également aux parents de contribuer à l’économie québécoise.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, considère que l’annonce répond à un besoin important au sein de la Mauricie.

Cette annonce sera un soulagement pour plusieurs parents de chez-nous Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie

Elle permettra à nos tout-petits d’évoluer dans des milieux éducatifs de grande qualité, tout en facilitant l’accès au marché du travail à de nombreux parents , renchérit-il.

Il est à noter que parmi les 4359 places annoncées aujourd’hui à la grandeur du Québec, 2500 nouvelles places subventionnées avaient été annoncées dans le dernier budget 2019-2020 du gouvernement du Québec, et que 1849 places ont été octroyées au cours des dernières années, mais ne sont pas encore créées.