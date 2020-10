COVID-19 : premier cas au Collège Laflèche, trois classes touchées au Séminaire Saint-Joseph

La liste des écoles où des cas de COVID-19 ont été rapportés s’est encore allongée lundi en Mauricie. Un premier cas a été signalé au Collège Laflèche et de nouveaux cas forcent le confinement de deux nouvelles classes au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.

La direction du Collège Laflèche, un établissement collégial de Trois-Rivières, a confirmé qu’un premier cas de COVID-19 avait été recensé au sein de ses étudiants. Six étudiants ont été placés en isolement préventif sur recommandation de la santé publique.

Dimanche, les élèves de deux nouvelles classes du Séminaire Saint-Joseph ont été placées confinement. Au total, trois classes de cette école secondaire font des cours à distance.

Le Séminaire Saint-Joseph confirme un total de trois cas. Les élèves feront une quarantaine à la maison.

La plus récente version de la liste du ministère de l’Éducation des écoles de niveaux primaire et secondaire touchées par la COVID-19 recense 17 établissements en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Avec les informations de Catherine Bouchard.