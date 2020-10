Des Autochtones du Nouveau-Brunswick revendiquent leurs droits sur des terres non cédées

Les six communauté malécites de la Nation Wolastoqey du Nouveau-Brunswick veulent que les tribunaux reconnaissent leur titre de propriété sur des terres ancestrales « non cédées ».

Les chefs malécites se sont réunis à Fredericton lundi pour annoncer leur revendication territoriale auprès des gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada.

Les six communautés malécites de la Nation Wolastogey du Nouveau-Brunswick Matawaskiye (Madawaska)

Neqotkuk (Tobique)

Wotstak (Woodstock)

Pilick (Kingsclear)

Sitansisk (St. Mary's)

Welamoktok (Oromocto)

Les terres revendiquées s'étendent du nord au sud de la province, le long du bassin hydrographique du fleuve Saint-Jean.

Une carte des terres revendiquées. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration, la cheffe Patricia Bernard, de la Première Nation de Madawaska, a rappelé que les peuples autochtones du Nouveau-Brunswick avaient signé des traités de paix et d'amitié avec la Couronne entre 1725 et 1778, et que ces traités ne prévoyaient aucune cession de territoire.

Après plus de 300 ans de promesses brisées et de mauvaise foi, nous demandons aujourd'hui la jouissance de notre territoire. Patricia Bernard, cheffe de la Première Nation de Madawaska

Par ailleurs, le chef Ross Perley, de la Première Nation de Tobique, affirme que les colons européens ont utilisé ces terres et ces rivières non cédées pour générer de la richesse, tandis que les peuples autochtones ont dû survivre dans la pauvreté.

En somme, le groupe affirme que la Nation Wolastoqey n'a jamais cédé la propriété de ses terres, ce qui signifie que le titre de propriété de la nation n'a jamais été éteint.

Unification de la Nation Wolastoqey

Cette démarche judiciaire est possible depuis que les six communautés malécites de la Nation Wolastoqey se sont unies.

Les six chefs, qui se sont adressés à la Cour du Banc de la Reine à Woodstock, affirment avoir tenté de résoudre ces problèmes par la négociation, mais sans succès.

Jusqu'ici, nous n'avons obtenu aucun succès dans nos négociations avec le gouvernement. Shelley Sabbatis, cheffe de la Première Nation d'Oromocto

Le juge à la retraite et ancien lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas, est venu appuyer la démarche des chefs.

Il reconnaît que les démarches judiciaires peuvent être longues, mais comme cela s'est fait en Colombie-Britannique, il croit en leur succès.

Selon lui, cela forcera les gens et les gouvernements provincial et fédéral à réaliser que les Premières Nations sont sérieuses dans leur démarche.

Les chefs autochtones ont précisé que leurs revendications territoriales ne visaient pas à contester les droits de propriété des citoyens ou des fermiers de la province.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Michel Corriveau