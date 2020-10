Lutter contre l’exploitation sexuelle, un enfant à la fois

Depuis 2015, la crise économique et sociale au Venezuela a poussé 5 millions de personnes hors du pays. On estime que 1,8 million d’entre elles ont trouvé refuge en Colombie.

La Guajira, dans le nord-est de la Colombie, à la frontière du Venezuela, est le département qui en accueille la plus forte proportion relativement à sa population.

Les 155 725 réfugiés et migrants répertoriés représentent environ 16 % de la population de La Guajira. Les chiffres sont sûrement sous-estimés, précise le HCR, puisque des dizaines de personnes entrent quotidiennement en Colombie à travers les postes-frontière ou de nombreux points de passage informels.

Cet afflux de réfugiés et de migrants crée une forte pression sur le département, un des plus pauvres de la Colombie. Si certains ont réussi à s’intégrer au marché du travail, c’est loin d’être le cas de tous les migrants. Beaucoup d'entre eux survivent de peine et de misère grâce à de petits boulots occasionnels et dorment dans des abris de fortune.

La famille d'Ana Correa, qui est d'origine Wayuu, vit dans le secteur de Brisas del Norte, à Riohacha, capitale de La Guajira, depuis son arrivée en provenance du Venezuela. Photo : Getty Images / Guillermo Legaria

D’après un sondage mené en février pour le compte de l’Université Externado de Bogota, seuls 25 % des Vénézuéliens installés en Colombie avaient un emploi formel. Les autres dépendent pour vivre de menus travaux et services, comme des ventes à la sauvette ou le nettoyage de parebrises, grâce auxquels ils parviennent difficilement à nourrir leur famille.

La situation de ces travailleurs informels s’est encore compliquée depuis la pandémie. À cause du confinement décrété par le gouvernement colombien, un grand nombre d’entre eux se sont retrouvés sans aucun gagne-pain.

Selon un autre sondage mené auprès des migrants du Venezuela établis partout en Colombie cet été, 69 % des répondants ne mangeaient que deux repas par jour ou moins, et 42 % disaient avoir eu recours à des stratégies d’urgence, telles que demander la charité aux passants.

C’est ce qui a poussé Mayerlin Vergara Pérez à établir un nouveau foyer de la Fondation Renacer à Riohacha, capitale de La Guajira. Nous sommes venus en 2018 faire une mission de reconnaissance, explique-t-elle, et nous avons trouvé des familles réfugiées et migrantes partout : en dessous des ponts, dans les parcs, dans les stationnements, il y en avait même qui dormaient dans des cimetières. Lors de ces trajets, nous avons rencontré une centaine d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et nous nous sommes alors mobilisés et avons sollicité l’aide des agences de l’ONU pour ouvrir le nouveau foyer.

Le prix Nansen pour les réfugiés est décerné annuellement par le HCR à des personnes oeuvrant en faveur des populations déplacées de force. Son nom rend hommage à l’explorateur et diplomate norvégien Fridtjof Nansen, qui a été le premier Haut Commissaire aux réfugiés de la Société des Nations (l’ancêtre de l’ONU) de 1920 à 1930. Le peuple canadien a reçu le prix Nansen en 1986 pour sa contribution majeure et soutenue pour la cause des réfugiés, tant au pays qu’ailleurs dans le monde.

Le foyer de la Fondation Renacer à Riohacha a ouvert ses portes en 2019. Photo : UNHCR / NICOLO FILIPPO ROSSO

Les besoins sont clairement là : au cours de la dernière année, sur les 75 enfants qui ont trouvé refuge au foyer, la moitié sont originaires du Venezuela, raconte-t-elle. Des enfants entre 7 et 18 ans, secourus dans la rue, dans des maisons de prostitution et dans des bars. Certains sont arrivés en Colombie avec leur famille, d'autres ont voyagé seuls et d'autres enfin ont été victimes de la traite d’êtres humains par des réseaux criminels.

La fondation vient aussi en aide à des jeunes issus des communautés autochtones Wayúu et Yukpa, dont les territoires se situent entre la Colombie et le Venezuela.

L’exploitation sexuelle ne connaît ni frontières, ni sexe, ni genre, ni ethnie, ni âge. Mayerlin Vergara Pérez, lauréate du prix Nansen 2020.

Quand j’ai commencé, il y a plus de 20 ans, presque toutes les victimes étaient âgées d’au moins 13 ans, mais aujourd’hui nous rencontrons des fillettes de 7 ans exploitées sexuellement , déplore Mme Perez.

Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) c’est sur le continent américain qu’on trouve le plus grand nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Photo : UNHCR / NICOLO FILIPPO ROSSO

Le foyer leur offre un accompagnement thérapeutique à long terme pour leur permettre de se rétablir psychologiquement et physiquement, mais tente aussi de les outiller pour l’avenir grâce à l’orientation professionnelle.

Ce sont les histoires de succès qui encouragent Mayerlin Vergara Pérez à poursuivre le travail. C’est ce qui me pousse, de savoir que c’est possible. Plusieurs enfants que nous avons aidés avec la fondation ont aujourd’hui plus de 30 ans. Ils mènent une vie heureuse, ont des enfants, ce sont des médecins, des infirmiers des psychologues... Ça m’aide à croire que ce que l'on fait vaut la peine.

C’est possible pour les victimes de violences sexuelles de changer de vie et d’entreprendre des projets qui sont positifs pour eux, pour leurs familles et pour la société. Mayerlin Vergara Pérez, lauréate du prix Nansen 2020

Elle compte continuer son travail en misant également sur la prévention et l’éducation. Il faut non seulement aider les enfants, qui sont des victimes et des survivants, mais aussi travailler sur la prévention et la sensibilisation, ainsi que sur les références sociales que nous avons. Nous devons nous questionner comme société, pas seulement en Colombie, mais aussi en Amérique latine, sur la façon dont nous voyons la sexualité et les relations entre les hommes et les femmes , croit-elle.

Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), c’est sur le continent américain qu’on trouve le plus grand nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Entre 2015 et 2019, le nombre de victimes de la traite des êtres humains identifiées en Colombie a augmenté de 23 %.