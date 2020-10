Des mois d’attente pour passer le permis de conduire en Alberta

Des apprentis conducteurs albertains déplorent les délais trop longs pour pouvoir passer leur examen de conduite. Selon eux, il est très difficile de prendre rendez-vous à travers le système de réservation en ligne. Beaucoup d’entre eux sont souvent forcés de prendre leur rendez-vous des mois à l’avance et, parfois même, de se rendre à des centaines de kilomètres de leur résidence.

Trouver un rendez-vous a été un véritable cauchemar , lance Wyatt Waldner, qui vit à Bonnyville, à environ 240 kilomètres au nord-est d’Edmonton.

Incapable de prendre rendez-vous près de chez lui, l’adolescent de 16 ans a été forcé de prendre un rendez-vous à Boyle, à plus de 170 kilomètres d'où il habite.

Nous avons commencé à chercher à Elk Point, Loyd, à Saint Paul, et il n’y avait aucune disponibilité , raconte Wyatt Waldner, dont le rendez-vous pour passer son examen de conduite est finalement prévu le 10 décembre.

Une loterie

C’est comme la loterie , affirme Linda McCartney, de High River.

Après que le rendez-vous de son fils, prévu en avril, a été annulé à cause de la pandémie de COVID-19, la mère de famille a dû faire de nombreux appels et tenter de prendre un rendez-vous en ligne pendant des semaines pour en programmer un nouveau.

Un ami m’a dit que les rendez-vous étaient annoncés après minuit. J’ai dû rester éveillée très tard et m’absenter du travail pour tenter de prendre rendez-vous , affirme Linda McCartney.

Elle déplore également le manque d’aide de la part du bureau d’enregistrement, qu’elle dit avoir contacté par téléphone et par courriel à quelques reprises.

Ils savaient que j’avais déjà payé cet examen et ils n’ont jamais offert de me mettre sur une liste d’attente , explique-t-elle.

Mme McCartney ne conduit pas. Elle croit que ses fils pourraient être plus indépendants et trouver du travail plus facilement s’ils avaient leur permis de conduire.

C’est beaucoup plus facile de trouver un bon emploi lorsqu’on a un permis de conduire. [...] J’aimerais beaucoup que quelqu’un dans la famille en ait un , explique Linda McCartney, dont le fils, Ryan, a finalement obtenu son permis le 1er octobre.

Dans une déclaration écrite, le ministère albertain des Transports affirme être au courant des difficultés auxquelles font face les gens et augmente constamment le nombre de rendez-vous disponibles pour les examens de conduite.

Malheureusement, le NPD a nationalisé le système d’examens de conduite, ce qui a créé des retards chroniques pour les Albertains et fait partir 50 % des instructeurs de conduite , explique la déclaration.

Avec les informations de Tahirih Foroozan