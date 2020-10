EN DIRECT : des restrictions pour les bars et restaurants licenciés dès le 7 octobre

Alors que le Manitoba compte 51 nouveaux cas de COVID-19 lundi, la province annonce de nouvelles ordonnances de santé publique pour les restaurants licenciés et les bars de Winnipeg et de la région environnante qui sont dans la zone orange.

Ces ordonnances entrent en vigueur à compter du 7 octobre.

Il n’y aura ainsi pas de ventes et de services d’alcool dans établissements servant de l'alcool entre 22 h et 9 h le lendemain matin. On demandera aux clients de quitter les lieux au plus tard à 23 h. Les restaurants licenciés ne pourront vendre de nourriture dans leur salle à compter de 23 h, mais les ventes à emporter et les livraisons seront permises.

Le médecin hygiéniste en chef, Dr Brent Roussin et le ministre de la Santé Cameron Friesen font le point sur les nouveaux développements concernant la COVID-19 dans la province.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse avec l’aide d’un interprète, sauf pour la période de questions qui se déroulera en anglais.

L’ordonnance de la province comprend d’autres éléments qui concernent la réduction du bruit et du volume de la musique dans les bars et restaurants licenciés ainsi que l’interdiction de danser. Le personnel devra prendre en note le nom des personnes qui entrent dans le restaurant et garder cette information pendant 21 jours.

Les cas annoncés aujourd’hui portent à 2191 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 2,4 %.

Voici les faits saillants :

Nombre de cas actifs aujourd’hui : 739

Personnes guéries à ce jour : 1429

Personnes à l’hôpital : 23, dont 6 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 23.

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante :

Winnipeg : 35

Santé Sud : 3

Entre-les-Lacs et de l’Est : 12

Nord : 1

Le Manitoba a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie en septembre, selon un nouveau rapport.

Au cours de la semaine du 20 au 26 septembre, les autorités sanitaires ont confirmé 295 cas du nouveau coronavirus. Le record précédent, de 272 nouveaux cas en une semaine, a été établi lors de la semaine du 16 au 22 août.

Quatre-vingt pour cent des nouveaux cas de cette semaine de septembre étaient situés à Winnipeg.

La province n’a pas publié de données sur la semaine du 27 septembre.

Les rapports hebdomadaires de la province sont publiés avec une semaine de retard, et les chiffres ne correspondent pas toujours aux rapports quotidiens, vu que les autorités sanitaires ajustent régulièrement les données.

Au cours de la fin de semaine, la Première Nation de Little Grand Rapids est passée au code rouge, pour critique , dans le système d’intervention en cas de pandémie de la province, car 19 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19.

Les autorités sanitaires affirment qu’elles s’attendent à déceler plus de nouveaux cas dans la communauté isolée.

La semaine dernière a aussi vu augmenter le nombre de morts de la maladie, avec trois décès annoncés en trois jours.