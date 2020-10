L’industrie de la télévision et du cinéma s’unit pour gagner en diversité

Des diffuseurs ainsi que des chefs de file des médias et du divertissement canadien se sont regroupés pour lancer l’initiative EmbauchezDIVERSITÉ afin d’augmenter l’embauche de personnes noires, autochtones et de couleur au sein des industries canadiennes du cinéma, de la télévision et du contenu numérique.

Un répertoire en ligne a créé par BIPOC TV & FILM et Bell Média en consultation avec les membres des communautés noires, autochtones et de couleur.

Cette initiative vise à accroître le nombre de personnes des communautés culturelles employées dans les projets canadiens ou filmés au Canada, dans des rôles de tous les niveaux et dans toutes les sphères de l’industrie, y compris la production, la création et la main-d’œuvre, les coulisses, la direction, les communications, le marketing et la mise en ondes.

Les diffuseurs canadiens Bell Média, Corus Entertainment, et Rogers Sports & Media se sont engagés à s’assurer que l’utilisation du répertoire soit une condition préalable au lancement de productions originales et que leurs groupes internes et leurs sociétés externes ont recours au site.

De son côté, CBC/Radio-Canada encourage tous les producteurs et productrices à utiliser les ressources comme EmbauchezDIVERSITÉ et des sites similaires de l’industrie pour promouvoir le talent des membres des communautés noires, autochtones et de couleur.

L’année 2020 nous aura appris que le moment est venu de prendre des mesures considérables pour entraîner un changement radical. EmbauchezDIVERSITÉ représente l’une des nombreuses étapes entreprises pour transformer l’image de notre industrie. Nous devons prendre des engagements quantifiables afin d’embaucher plus de Noirs, d’Autochtones et de gens de couleur. Nous disposons tous d’un cercle d’influence et il nous incombe d’y avoir recours , a déclaré Nathalie Younglai, fondatrice de BIPOC TV & FILM.

EmbauchezDIVERSITÉ comprend déjà 500 membres inscrits dans un répertoire en ligne qui est le fruit d’une collaboration entre plus de 20 organisations médiatiques.

BIPOC TV & FILM est un groupe bénévole de défense fondé il y a près d’une décennie ancré dans les communautés noires, autochtones et de couleur.

L’initiative est soutenue par une liste grandissante de partenaires de l’industrie et de la collectivité, dont l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, le Fond des médias du Canada et l’Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM).