Doug Ford refuse de fermer les restaurants : « Je ne tuerai pas leur gagne-pain »

Vendredi dernier, la province a annoncé de nouvelles restrictions pour les restaurants dans les zones chaudes de Toronto, Ottawa et la région de Peel, limitant à 75 ou 100 le nombre de clients à l'intérieur.

La Dre de Villa et le maire de Toronto, John Tory, ont pressé la province d'aller plus loin et de restreindre les restaurants au service à l'extérieur en terrasse ou aux plats pour emporter, comme au Québec.

Doug Ford a répondu, lundi, que « rien n'indique » jusqu'à maintenant que les restaurants soient liés à la résurgence des infections à Toronto.

J'ai besoin de voir des preuves avant de tuer le gagne-pain de quelqu'un. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

M. Ford a affirmé que nombre de restaurateurs étaient de petits entrepreneurs pour qui leur restaurant était « l'histoire d'une vie ».

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, a précisé qu'il demeurait en contact avec son homologue torontoise, mais a soutenu lui aussi que la province avait besoin de données supplémentaires et que toute décision provinciale sur les restaurants serait « ciblée ».

La Dre de Villa a aussi demandé à la province d'interdire les cours sportifs de groupe à l'intérieur, notamment.

De leur côté, nombre d'experts aimeraient que le gouvernement ferme les bars, les salles d'entraînement et les casinos, notamment, et ce, dans toute la province, en plus de limiter les restaurants au service en terrasse et aux commandes à emporter.