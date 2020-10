Un retard à rattraper pour la santé mentale chez les hommes en Colombie-Britannique

Le Britanno-Colombien Joshua Beharry a survécu à une tentative de suicide et se sert depuis 10 ans de son expérience pour que d’autres hommes ne souffrent plus en silence.

Il travaille avec un professeur de psychiatrie sur un site web qui offre des ressources sur la santé mentale pour les hommes, mais les deux croient que les politiciens doivent offrir plus de moyens au système de santé provincial.

Quand Joshua Beharry a décidé de se jeter en bas d’un pont à Vancouver, il pensait mettre fin à une souffrance qui le rongeait depuis trop longtemps.

Il y a 10 ans, j’étais très dépressif et j’ai tenté de mettre fin à ma vie , explique-t-il, la voix enrouée.

Si vous, ou un proche ressentez de la détresse, contactez le centre de prévention au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553). Le service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

En convalescence à l’Hôpital général de Vancouver, où il se remettait de blessures qui lui laissent des séquelles, dont une perforation au poumon, il décide d’aider ses pairs à ne plus vivre la même situation.

Désormais, M. Beharry coordonne le site HeadsUp Guys  (Nouvelle fenêtre) avec le professeur John Ogrodniczuk de l'Université de la Colombie-Britannique. Le site accueille environ 67 000 visiteurs par mois d’un peu partout dans le monde.

Environ 75 % de ceux qui répondent à une auto-évaluation présentent des symptômes de dépression , affirme M. Ogrodniczuk.

Or, il existe un manque à combler dans les services offerts, croit-il, et il demande au gouvernement de proposer des services de consultations psychologiques gratuits. Une idée qu’appuie Joshua Beharry et l’Association canadienne pour la santé mentale.

Des problèmes exacerbés par la pandémie

Avec la COVID-19, précise l'Association, la dépression et l'anxiété se sont répandues dans la société et se sont même exacerbées chez certaines personnes, mais les problèmes de santé mentale sont présents depuis toujours.

Alors que la première cause du stress chez les hommes qui répondent au sondage en ligne de HeadsUp Guys est la solitude, le professeur Ogrodniczuk s’inquiète.

Si des stéréotypes de genre forment un obstacle considérable pour que les hommes osent chercher de l’aide, ceux qui le font sont souvent pris devant un manque de ressource.

Je pense qu’il faut améliorer les services pour les patients qui restent à l’hôpital et offrir une gamme de soins, comme de nouveaux services qui viennent remplir le vide entre les services pour patients à l’hôpital et ceux en dehors de la clinique , estime Joshua Beharry.

Il soutient avoir cherché de l’aide avant sa tentative de suicide, mais que l’hôpital l’a renvoyé à la maison parce qu’il n’était pas en crise .

M. Beharry espère que le nouveau gouvernement portera une attention particulière aux gens qui ne correspondent pas à des catégories claires dans le système de santé pour être pris en charge.

Une réponse politique qui rattrape le retard

En 2017, le gouvernement minoritaire du Nouveau Parti démocratique (NPD) a mis sur pied le ministère de la Santé mentale et des Dépendances, une première du genre au Canada.

Or, il faut continuer d’investir massivement dans ce ministère, croit Jonathan Morris, président de la section britanno-colombienne de l’Association canadienne pour la santé mentale.

Le 1er octobre, l’organisme a publié une liste de demandes pour les partis en campagne, dont un investissement de 2 milliards de dollars étalés sur quatre ans.

Il faut en faire deux fois plus et s’assurer que la thérapie soit accessible gratuitement pour beaucoup plus de personnes, surtout ceux qui ne peuvent pas se le permettre financièrement , estime M. Morris. Tout ce que nous sommes en train de faire, c’est rattrapé un retard .

Pour l’heure, les divers partis en Colombie-Britannique n’ont pas encore révélé leur plateforme, mais le Parti libéral promet que la santé mentale occupera une grande place dans leurs promesses. Le Parti vert quant à lui explique que sa position sera claire dans sa plateforme. Le NPD n’a pas encore répondu à la question.