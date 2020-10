La mobilisation citoyenne demandée pour le marais du ruisseau Rouge à Sherbrooke

Rappelons qu'un promoteur souhaite construire une cinquantaine de maisons unifamiliales et une route dans le secteur du marais, qui est reconnu par Nature Cantons-de-l'Est comme un milieu humide important.

Des citoyens font appel à une biologiste pour appuyer leur témoignage lors d'une audience de la Commission municipale du Québec, le 16 octobre prochain.

On a besoin d’un expert pour avoir de la crédibilité auprès du juge. […] Elle est biologiste, experte des milieux humides et ce que l’on veut savoir, c’est, est-ce que la ville a respecté son schéma d’aménagement en acceptant la construction de 50 maisons sans zone tampon aussi proche du marais? Elle va pouvoir témoigner de l’effet de la construction des maisons aussi proche du marais , explique Catherine Boileau, représentante du groupe de citoyens.

D’ailleurs, la vingtaine de citoyens qui font partie du regroupement ont lancé une campagne de sociofinancement pour aider à payer les coûts liés au témoignage de cette spécialiste.

Lancée sur GoFundMe, la campagne de sociofinancement vise à amasser entre 1 500 $ et 2 000 $ d'ici l'audience.

Mme Boileau assure avoir le soutien des citoyens dans ce dossier.