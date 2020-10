Dix-neuf personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la Première Nation de Little Grand Rapids, au Manitoba.

Après avoir reçu la confirmation des cas positifs au sein de notre communauté, nous sommes intervenus rapidement et sommes passés à notre prochaine phase de planification de la pandémie pour gérer les cas et assurer la sécurité de la communauté, affirme le chef Raymond Keeper dans un communiqué conjoint de la Première Nation et de l'Assemblée des chefs du Manitoba.

Plusieurs membres de la Première Nation Little Grand Rapids ont reçu des résultats positifs au test de dépistage du coronavirus après avoir assisté à des événements au centre de loisirs de la communauté entre le 24 et le 27 septembre, a indiqué par communiqué la santé publique.

Les autorités sanitaires ont également précisé que des membres d’autres Premières Nations étaient également présentes à ces événements.

Les cas ont considérablement augmenté au cours des dernières 24 heures dans cette communauté éloignée , s’inquiète Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Ce dernier s’attend à voir un plus grand nombre de cas dans cette communauté, où les espaces de vie peuvent être exigus.

Cela va être une prise de conscience pour toutes les autres communautés qui sont éloignées et isolées , croit le grand chef. Quand on constate à quel point cela se propage, on doit être très vigilants.

La Première Nation de Little Grand Rapids est située à environ 265 kilomètres au nord-est de Winnipeg, à la frontière de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

La Première Nation anishinaabe, située à environ 265 kilomètres au nord-est de Winnipeg, à la frontière de l'Ontario, a été placée en code rouge par les autorités sanitaires de la province et doit suivre des restrictions sanitaires.

Les rassemblements publics sont désormais interdits, le port du masque est obligatoire dès que les gens sortent de chez eux et une seule personne par ménage peut quitter la résidence pour l'achat des biens essentiels. Les personnes qui travaillent dans les services essentiels sont toujours autorisées à travailler.

Une réelle préoccupation

Ces restrictions ont été prises à la suite de discussions entre les dirigeants de la Première Nation, l’équipe de coordination du système d’intervention en cas de pandémie des Premières Nations du Manitoba et la province, précise Arlen Dumas.

C'est très restrictif, surtout dans une communauté éloignée et isolée où vous ressentez déjà un sentiment d'isolement, dit-il. Mais, ce sont des mesures très importantes. Et tant que nous ne pourrons pas garantir la sécurité de nos membres à Little Grand Rapids, tous devront s’y soumettre.

Pour l’instant, poursuit Arlen Dumas, la communauté se concentre sur le dépistage rapide des personnes afin que ceux qui ont besoin de s'isoler - à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté - puissent le faire dès que possible.

Une équipe d'intervention rapide a été envoyée dans la communauté pour soutenir le dépistage et la gestion des cas et des contacts étroits est déjà sur place, dit-il.

Le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba espère que la situation à Little Grand Rapids envoie un message clair aux Manitobains : la maladie causée par le nouveau coronavirus sera parmi nous jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin et on doit continuer à être prudents .

C'est une réelle préoccupation. Et nous devons revenir à la vigilance que nous avions, il y a six mois. Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba

Une autre Première Nation du Manitoba a annoncé dimanche une éventuelle exposition à la COVID-19.

Un cas présumé positif à Thompson, au Manitoba, peut avoir été en contact avec des gens de la Nation crie de Nisichawayasihk, a expliqué le chef Marcel Moody dans un communiqué.

Bien qu'aucun membre de cette Première nation, située à environ 670 kilomètres au nord de Winnipeg, n'a été déclaré atteint de la maladie, la collectivité a mis en œuvre ses propres mesures restrictives.

Jusqu'à nouvel ordre, seules deux personnes de chaque ménage de la communauté sont autorisées à se rendre à Thompson pour se ravitailler, indique le communiqué.

Les enfants ne sont pas autorisés à quitter la communauté, tous les événements sont annulés et aucun non-résident n’est autorisé à entrer dans la communauté à l'exception des travailleurs essentiels.