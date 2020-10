Un bar clandestin démantelé à Rouyn-Noranda

Le vendredi 2 octobre, les policiers ont réalisé une frappe dans un ancien local commercial désaffecté.

Selon la Sûreté du Québec, le tenancier y vendait de l'alcool sans permis, et ce, depuis plusieurs années.

Deux personnes ont été arrêtées à la suite de cette perquisition.

Sur place, les policiers ont saisi une cinquantaine de bouteilles de spiritueux, quelques bouteilles de vin et plus de 400 canettes et bouteilles de bière.

Plus de 2000 $ canadiens ont également été saisis.

De plus, l'une des deux personnes arrêtées avait sur elle de la cocaïne et de la méthamphétamine.