COVID-19 : 82 nouveaux cas à Ottawa et 29 en Outaouais

Après une fin de semaine avec la plus forte hausse de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, les cas continuent de s’accumuler en Outaouais avec 29 nouvelles infections dimanche.

Depuis le 28 septembre, le nombre de nouveaux cas en Outaouais a franchi la barre des 20 cas chaque jour.

L’Outaouais compte maintenant 1514 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Pour la quatrième journée consécutive, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dépasse le cap des 1000 dans l’ensemble du Québec, lundi, avec 1191 nouveaux cas répertoriés.

Nouveaux cas et ralentissement du dépistage à Ottawa

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) rapporte 82 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, portant à 847 le nombre de cas actifs. On déplore par ailleurs 1 décès de plus, lundi, pour un total de 294.

Cette augmentation survient alors que l'accès au dépistage de la COVID-19 est en changement. Depuis la fin de semaine, les centres de dépistage sont fermés puisque l'option du test sans rendez-vous est progressivement supprimée en Ontario au profit d'un modèle sur rendez-vous seulement.

Les laboratoires qui analysent les tests fonctionnent toujours à plein régime. L'arriéré dans les résultats de tests en Ontario s'élève à 68 006 lundi, contrairement à un sommet de plus de 90 000 la semaine dernière.

La province se concentre sur l'élimination de l'arriéré et effectue moins de tests de dépistage de la COVID-19 aujourd'hui et demain. Comparer les résultats positifs de cette semaine aux semaines précédentes pourrait donc être plus difficile.

Selon la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, la province répertorie 615 nouveaux cas de COVID-19 alors que plus de 38 000 tests de dépistage ont été complétés.

Le nombre total de cas en Ontario depuis le début de la pandémie s'établit à 54 199.

La santé publique déplore par ailleurs cinq décès de plus, lundi, pour un total de 2975.

Du renfort pour le traçage

Par ailleurs, la province a annoncé lundi une aide pour le traçage dans les régions les plus touchées par le virus, soit Toronto et Ottawa.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario, 150 personnes viendront aider SPOSanté publique Ottawa dans ses opérations de traçage de contacts étroits des résidents qui ont contracté le virus.