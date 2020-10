Transparence des conseils municipaux : les élus de Rimouski appelés à se prononcer

L'élue récemment exclue des comités pléniers déposera lundi soir une résolution pour que la Ville de Rimouski demande au gouvernement du Québec d'adopter des dispositions limitant les exceptions au caractère public des délibérations des élus municipaux au Québec .

L'objectif de sa demande est de faire en sorte que les discussions entre élus se déroulent devant les citoyens et non en comité plénier, derrière des portes closes, comme cela se fait actuellement dans la grande majorité des municipalités de la province.

Les séances plénières sont 100 % à huis clos et c'est là ou toutes les discussions se font. Ensuite, à la séance publique c'est un peu comme une pièce de théâtre, on dit qui propose, qui appuie et c'est déjà décidé d'avance.

Virginie Proulx, conseillère, district du Bic, Ville de Rimouski