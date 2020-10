Un sondage effectué auprès des hôteliers et du Centre des congrès de Lévis a fait ressortir l’urgence d’agir pour aider ce secteur d’activité à survivre à la pandémie a fait savoir le maire en marge d’un point de presse lundi.

On fait des sondages téléphoniques auprès d’acteurs de différents milieux économiques. Quand on a fait le secteur hôtelier, on s’est aperçu que le désarroi était plus élevé que dans les commerces de voisinage , a relaté le maire.

C’est la survie même de l'hôtel qui est menacée. Il va falloir qu'il se passe quelque chose Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Congrès annulé

En raison des nouvelles règles sanitaires, le Centre des congrès a dû annuler un événement qui aurait entraîné plus de 800 nuitées dans les hôtels de Lévis.

Cet argent est irrécupérable dans leur planification , s’est désolé M. Lehouillier.

La Ville de Lévis rencontre lundi le ministère de l’Économie pour lui faire part de la situation.

Ça va être important que le gouvernement se penche là-dessus. On risque d'avoir des fermetures assez importantes ce qui aura un effet dévastateur pour l'industrie touristique lorsqu'il y aura reprise , a indiqué Gilles Lehouillier.

Santé mentale et isolement

Lévis a aussi annoncé la mise sur pied du programme Solidatié communautaire Lévis qui vise à assurer les services nécessaires auprès des personnes isolées et vulnérables. C’est important. Il faut qu’on puisse contrer la détresse psychologique et l’isolement chez les gens , a mentionné le maire lors de l’annonce de cette enveloppe minimale de 300 000 $.

Ce montant s’ajoute à un financement de 500 000$ déjà annoncé au printemps dernier.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis Photo : Radio-Canada

Les organismes communautaires reconnus par la Ville recevront une aide financière complémentaire à celle du gouvernement du Québec pour s’assurer qu’ils puissent maintenir leurs services durant la crise sanitaire.

S’il y a un deuxième confinement complet, ça va être extrêmement difficile. Il faut mettre des moyens comme ceux qu'on annonce aujourd'hui pour vraiment venir en aide aux gens de notre communauté qui en ont grandement besoin. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Un autre volet au programme vise à un appel de projets pour soutenir la détresse psychologique et pour renforcer les réseaux de soutien social des individus.

La Ville a cité en exemple le Patro de Lévis qui lors de la première vague a effectué de l’animation à l’extérieur des résidences pour aînés du territoire.