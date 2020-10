Un chantier historique au-dessus du fleuve Saint-Laurent

Le transport maritime est bloqué pour plusieurs heures aujourd’hui, le temps de procéder à la descente des câbles. Il en sera de même jeudi.

Une cinquantaine de travailleurs sont mobilisés aujourd’hui sur l’eau, sur les rives et dans les pylônes pour cette opération considérée historique.

La ligne électrique était en place avant même l’inauguration du pont Laviolette. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La ligne électrique, qui date des années 1950, a atteint la fin de sa vie utile.

Si toutes les conditions météos et maritimes sont réunies, les nouveaux conducteurs, qui relient Trois-Rivières et Bécancour, seront quant à eux installés la semaine prochaine et resteront en place jusqu’en 2090.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel.