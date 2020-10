La communauté LGBTQ s’empare du mot-clic #ProudBoys sur Twitter

En faisant une recherche sur Twitter avec le mot-clic #ProudBoys, on ne tombe pas sur des images d’hommes suprémacistes blancs, mais bien sur des clichés de couples. La twittosphère a en effet réagi devant un regain de popularité du groupe d’extrême droite depuis le débat Trump-Biden de mardi dernier.

Lors de l’affrontement, le président Donald Trump a refusé de condamner les Proud Boys, un groupe réservé aux hommes faisant la promotion entre autres du port d’arme, de la liberté d’expression et de la femme au foyer. Il leur avait même lancé un message : Stand back, stand by ( reculez et tenez-vous prêts ).

Les mèmes reprenant ces mots ont envahi les réseaux sociaux, de même que les produits dérivés à leur effigie. Bien que le président américain ait finalement condamné le groupe plus tard dans une entrevue accordée à Fox News, l'hémorragie était déjà incontrôlable en ligne.

Des vedettes partent le bal

Dimanche, le mot-clic #ProudBoys était au paroxysme de sa popularité alors que des vedettes issues des communautés LGBTQ ont commencé à relayer des photos de leur mariage gai, ou encore de défilés de la fierté.

C’est le cas de Bobby Berk, un des animateurs de l’émission Queer Eye sur Netflix, qui a gazouillé : Look at these cute lil #ProudBoys. Retweet and make this hashtag about love, not hate ( regardez ces mignons et fiers garçons. Retweetez et faites de ce mot-clic un qui parle d’amour, pas de haine ).

L’acteur George Takei, connu comme le capitaine Sullivan de Star Trek, s’est mis lui aussi de la partie en publiant une photo de lui et de son compagnon, mariés légalement depuis 12 ans maintenant .

Brad and I are #ProudBoys, legally married for 12 years now. And we’re proud of all of the gay folks who have stepped up to reclaim our pride in this campaign. Our community and allies answered hate with love, and what could be better than that. pic.twitter.com/GRtSH1ijQ8 — George Takei (@GeorgeTakei) October 4, 2020

Toutefois, l’un des gazouillis ayant obtenu le plus de mentions J'aime – plus de 225 000 au moment d’écrire ces lignes – vient de l’armée canadienne. Le compte Canadian Forces in USA a publié la photo d’un couple gai en uniforme de fonction.

Si vous portez notre uniforme, sachez ce qu'il signifie. Si vous envisagez de porter notre uniforme, sachez ce qu'il signifie. L’amour, c’est l’amour. Vous comprenez ce que ça signifie? a déclaré l'organisation dans un tweet suivant.