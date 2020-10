COVID-19 : 615 nouveaux cas et 5 morts en Ontario

La Ville Reine frôle ainsi le sommet de 298 infections atteint le 15 avril dernier.

Les autres régions les plus touchées, lundi, sont Peel (+88 cas) et Ottawa (+81). Les régions de York, Halton, Waterloo et Durham recensent, elles, dix cas ou plus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 58 % des nouvelles infections sont chez des individus de moins de 40 ans.

Le nombre total de cas en Ontario depuis le début de la pandémie s'établit à 54 199.

La santé publique déplore par ailleurs cinq décès de plus, lundi, pour un total de 2975.

Le nombre de cas actifs augmente légèrement (+69), tout comme les hospitalisations (+7).

Près de 38 200 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des 24 dernières heures.

Des experts ont prévenu que le nombre de cas recensés cette semaine ne reflétera peut-être pas la réalité, alors que les centres de dépistage mettent fin aux tests sans rendez-vous, en partie pour réduire l'arriéré des échantillons en attente. En date de lundi, plus de 68 000 échantillons n'ont toujours pas été analysés.

56 cas de plus dans les écoles

Le dernier bilan de la santé publique fait état de 56 cas de plus en milieu scolaire, pour un total de 539, dont 449 au cours des deux dernières semaines.

Le nombre d'école ayant actuellement un cas déclaré est de 335, soit près de 7 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Trois écoles sont fermées.