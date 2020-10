L'Abitibi-Témiscamingue aura 508 nouvelles places subventionnées en services de garde

Le ministre de la Famille annonce la création de plus de 500 nouvelles places en garderie subventionnées en Abitibi-Témiscamingue.

L'Abitibi-Témiscamingue est la deuxième région qui reçoit le plus de places en services de garde éducatifs à l'enfance au Québec.

Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans la MRC de la Vallée-de-l'Or pourra répartir 340 places sur le territoire et celui de Rouyn-Noranda se chargera de 168 places.

La pandémie nous l'a démontré, les services de garde éducatifs sont essentiels au Québec. Aujourd'hui je lance un message clair aux acteurs du milieu de la petite enfance, dans les régions qui sont touchées par cette annonce, dès maintenant je vous invite à vous mobiliser. Ces places-là sont disponibles, mais ça nous prend des projets , a indiqué le ministre Mathieu Lacombe en point de presse à Québec.

À la suite d'autres appels de projets, 130 places subventionnées sont actuellement en développement en Abitibi-Témiscamingue.

Problème non réglé à court terme?

Depuis le début de son mandat, la députée solidaire de Rouyn-Noranda/Témiscamingue martèle qu’il faut augmenter le nombre de places en garderies dans la région.

Émilise Lessard Therrien salue cette annonce même si elle estime que le problème ne sera pas réglé à très court terme. Ça va venir répondre à un besoin criant en ce moment, mais dans quelques années. Déployer ces places-là, ça ne se fera pas demain matin. On est content, mais on aurait aimé que le ministre ait un plan pour déployer des places beaucoup plus rapidement. Ce plan-là, c’est assez simple, c’est de déployer d’abord des places dans les milieux familiaux , souligne la députée.

Émilise Lessard Therrien estime qu’elle reçoit des appels ou des courriels pratiquement chaque jour en lien avec le manque de place en garderie. Elle croit également que des familles décident de quitter la région en raison de cette problématique.

Les Centres de la petite enfance sont maintenant invités à déposer leur projet. Ils ont jusqu'au 15 janvier 2021 pour le faire.