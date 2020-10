Profiter de la journée des enseignantes pour rappeler les négociations en cours

La journée mondiale des enseignantes et des enseignants est célébrée dans un contexte particulier cette année au Québec. En plus de la pandémie, elle se tient aussi en pleines négociations entre le gouvernement provincial et les enseignants pour le renouvellement de leur convention collective, échue depuis mars.

Au Bas-Saint-Laurent, le Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis a invité ses membres à souligner cette journée en organisant des actions de visibilité pour attirer l'attention sur les négociations en cours.

Lundi, avant le début des classes, des enseignantes et des enseignantes se sont ainsi rassemblées devant leurs écoles, banderoles en main.

On veut se faire voir. On veut rappeler aux gens qu’on travaille fort et que nos conditions ne sont pas faciles. On est en négociations et avec la COVID-19, c’est plus difficile , affirme Carole Pelletier, représentante syndicale et enseignante de quatrième année à l'école Élisabeth-Turgeon, à Rimouski.

Les participants, qui portaient le masque, ont gardé leurs distances pendant la manifestation. Photo : Radio-Canada

Dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, le Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage a choisi de ne pas lancer d'invitation semblable à ses membres, notamment en raison de la présence de la COVID-19 dans certains établissements.

La présidente du syndicat du Grand-Portage, Natacha Blanchet, souligne toutefois que la mobilisation est plus difficile cette année que lors de négociations précédentes, en raison de l’omniprésence de la COVID-19 dans la vie des gens.

Les négociations portent principalement sur quatre grands thèmes, précise le président par intérim du Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis, Gerry Lavoie. Il y a la lourdeur de la tâche, c’est évident que c’est beaucoup trop, et la composition de la classe parce qu’on a intégré les élèves sans donner les services qui vont avec cette intégration , énumère-t-il.

Et il y a la précarité des jeunes enseignants et la rémunération, complète Gerry Lavoie. Nous sommes les moins bien payés au Canada, donc nous voulons aussi avoir un salaire décent pour le travail que nous faisons.