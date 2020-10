COVID-19 : une éclosion force la fermeture de l’école Horizon-Jeunesse

Dans une lettre envoyée aux parents dimanche, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) écrit qu' une éclosion est déclarée dans une école dès qu’il a été établi que deux personnes ont obtenu un résultat positif au test de dépistage avec un lien épidémiologique .

Une équipe de SPOSanté publique Ottawa doit se rendre à l’école lundi pour évaluer la situation et poursuivre son enquête épidémiologique.

Selon la note envoyée aux parents, il existe un risque de transmission touchant plus d’une classe ou d’une zone dans l’école . La durée fermeture de l’école de l’école n’a toujours pas été déterminée.

SPOSanté publique Ottawa soutient que les parents doivent se préparer à une fermeture de deux semaines ou plus. Radio-Canada est toujours en attente d'une réaction du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est ).

Des élèves portant le masque dans une cour d'école. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

La santé publique continue d’informer les élèves et membres du personnel qui doivent subir un test de dépistage. Si vous n’avez pas été contacté directement par un membre du personnel de SPO, vous n’avez pas besoin de faire tester votre enfant, sauf s’il présente des symptômes associés à la COVID-19 , peut-on lire dans le communiqué.

Plusieurs cas confirmés en Outaouais

Dimanche, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ( CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ) a confirmé six nouveaux cas de COVID-19 dans cinq écoles.

Deux cas ont été confirmés à l’École secondaire de l’Île. Le CSSPO a été informé par la direction de la Santé publique de l’Outaouais qu’un élève et un membre du personnel de l’École secondaire de l’Île sont atteints de la COVID-19 et que ces deux cas ne sont pas liés , peut-on lire dans une lettre envoyée aux parents et signée par le directeur de l’école, Michel Letang.

Les autres élèves et les membres du personnel peuvent continuer à fréquenter l’école. Le risque de contamination établi par la Santé publique est toujours faible .

Deux élèves ont contracté le virus à l’École du Plateau et à l’École internationale du Village.

Deux membres du personnel ont aussi contracté le virus à l’École du Lac-des-Fées ainsi qu’à l’École du Vieux-Verger.

Bien que l’isolement préventif n’est pas requis, nous vous demandons de surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant pour une période de 14 jours , écrivent les directions d’école dans les lettres qui sont conjointement signées par la Nadine Peterson, directrice générale du CSSPOCentre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais .